Hàng ngàn phương tiện gồm xe máy, ô tô bị thiêu rụi

Ngày 7/6, Công an TP.Thủ Đức cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại kho tang vật và phương tiện vi phạm của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM.

Hiện trường vụ cháy kho tang vật, bãi giữ xe CSGT ở TP.Thủ Đức. Ảnh: Anh Tú

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ cháy xảy ra vào lúc 13 giờ 32, lúc đó có 2.244 xe máy và 10 xe ô tô bên trong. Hiện các đơn vị liên quan vẫn đang thống kê thiệt hại với những con số cụ thể.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, khi nhận tin báo cháy, Công an TP.HCM đã điều động 21 xe chuyên dụng, hơn 120 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Vụ cháy xảy ra khoảng 13h40 chiều ngày 6/6, nhiều tiếng nổ lớn phát ra ở một bãi xe tại số 16 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, lúc đó, bên trong bãi giữ xe có hàng ngàn chiếc xe.

Người dân tìm cách tiếp cận hiện trường, dập lửa bằng các bình chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Tại hiện trường, gần 15h, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.

Hơn 15h, lực lượng PCCC đã dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, hàng ngàn xe máy, xe tải, ô tô trong bãi bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Để làm rõ về vấn đề trách nhiệm thuộc về ai khi kho tang vật, bãi giữ các phương tiện giao thông bị xử phạt hành chính bốc cháy, luật sư Lê Bá Thường (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định: Trước hết phải nhìn nhận lại điều kiện, quy định nơi tạm giữ tang vật bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, quy định về điều kiện phòng chống cháy nổ đối với nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu (nhà, kho, bến, bãi, âu thuyền, cảng, trụ sở cơ quan hoặc nơi khác) do người có thẩm quyền tạm giữ, tịch thu quyết định và phải bảo đảm các điều kiện an toàn, an ninh, phòng cháy và chữa cháy.

Hàng nghìn chiếc xe cháy trơ khung. Ảnh: Anh Tú

Đồng thời, nơi giữ phải khô ráo, thoáng khí, nếu ở ngoài trời thì phải bố trí mái che hoặc có các biện pháp phòng, chống mưa, nắng. Ngoài ra, còn phải có hệ thống thiết bị chiếu sáng, trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và thiết bị, phương tiện kỹ thuật phù hợp cho việc quản lý, bảo quản từng loại tang vật, phương tiện.

Luật Sư Lê Bá Thường (đoàn luật sư TP.HCM). Ảnh: NVCC

Đối với nơi tạm giữ là trụ sở cơ quan thì vẫn phải có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ, bảo đảm khô ráo, thoáng khí; có hệ thống thiết bị chiếu sáng, trang bị phương tiện, thiết bị phù hợp phục vụ cho việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu (khoản 2 Điều 6 Nghị định 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi bổ sung NĐ 115/2013/NĐ-CP).

Vấn đề trách nhiệm liên quan và người chịu trách nhiệm khi sự cố nêu trên xảy ra, theo luật sư Thường, khi xảy ra hỏa hoạn hay bị mất cắp xe, tang vật khác đang bị tạm giữ thì trách nhiệm trước tiên thuộc về người được giao trách nhiệm quản lý bảo quản tang vật.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cá nhân, tổ chức có tang vật, phương tiện bị tạm giữ khi được giao quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện có trách nhiệm bố trí nơi tạm giữ và thực hiện các biện pháp, yêu cầu đảm bảo an toàn theo quy định.

Cũng theo luật sư Thường, nếu tài sản bị mất, hư hỏng do lỗi của họ gây ra thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cụ thể, người được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu thực hiện việc phân loại từng tang vật, phương tiện và báo cáo người đứng đầu cơ quan được giao trực tiếp quản lý, bảo quản tang vật. Phương tiện bị tạm giữ, tịch thu là máy móc, phương tiện có sử dụng xăng, dầu hoặc các nhiên liệu dễ gây cháy nổ thì khi đưa vào nơi tạm giữ phải để cách biệt với nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Đồng thời, đối với thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, để bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ, phải chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng chữa cháy (khoản 4 Điều 6 Nghị định 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi bổ sung NĐ 115/2013/NĐ-CP).

Về vấn đề bồi thường thiệt hại, luật sư Thường cho biết: Trước tiên thuộc về bên bảo quản tài sản tạm giữ, cầm giữ, phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản. Do đó, người đang trực tiếp bảo quản xe, cơ quan CSGT phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại các xe bị cháy nổ cho các chủ xe. Nếu các bên không thương lượng được thì kiện ra tòa án (Điều 349 Bộ Luật Dân Sự 2015).

"Trường hợp, điều tra xác định được người nào có hành vi cố ý gây cháy nổ, hư hỏng thì cá nhân, cơ quan đang trực tiếp quản lý sẽ yêu cầu người đó phải bồi thường thiệt hại cho ngân sách nhà nước", luật sư Thường nhấn mạnh.