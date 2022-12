Ngày 8/12, Công an quận 12 cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra làm rõ một vụ cháy khiến 1 người phụ nữ không qua khỏi, 1 người đàn ông (người yêu của người phụ nữ) bị bỏng nặng. Theo nhận định của Công an quận 12, vụ việc có dấu hiệu của vụ phóng hỏa giết người. Nghi phạm tên T. (là người yêu cũ của cô gái) đã bị tạm giữ trong sáng cùng ngày.

Căn nhà 1 trệt 3 lầu trên đường ĐHT02, thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM bất ngờ bốc cháy trên tầng 1, khiến một người phụ nữ tử vong, một người đàn ông bị bỏng nặng. Ảnh: Chinh Hoàng

Người thân của hai nạn nhân H. và X. cho biết, cả hai cùng làm chung công ty bất động sản và mới yêu nhau được gần một tháng. Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, căn phòng xảy ra cháy rộng khoảng 20m2.

Trước đó, khoảng 3h30 sáng cùng ngày, căn nhà 1 trệt 3 lầu trên đường ĐHT02, thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM bất ngờ bốc cháy trên tầng 1. Phát hiện cháy, người dân trèo từ ban công nhà kế bên để tiếp cận hiện trường cứu người và dập lửa.

Tuy nhiên, chị D.T.H. (22 tuổi, quê Bình Phước) đã tử vong. Còn anh X. (30 tuổi, người yêu H.) bị bỏng nặng, được lực lượng Cảnh sát PCCC quận 12 đưa xuống dưới rồi chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an quận 12 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lời khai phục vụ công tác điều tra. Tại CQĐT Công an quận 12, bước đầu T. khai có mối quan hệ tình cảm với chị H. Căn nhà trọ xảy ra vụ cháy được nghi phạm thuê để sống cùng bạn gái.

Khoảng một tuần trước, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn. T. dọn ra ngoài, còn chị H. ở lại căn nhà trọ trên. Tối qua, khi chị H. không có nhà, T. mua xăng, lẻn vào trong nhà trọ. Đợi khi chị H. và anh X. về ngủ, nghi phạm đã phóng hỏa. Vụ việc làm chị H. tử vong, còn X. bị thương nặng. Sau khi xảy ra vụ cháy, người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ dập lửa, đưa anh X. vào bệnh bệnh viện cấp cứu.