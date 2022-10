Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, con gái phóng hoả đốt nhà khiến 2 người bị thương nặng

Trưa 30/10, chỉ huy công an xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xác minh thông tin trên với Dân Việt.

Vị chỉ huy công an xã cho biết, cơ quan công an tiếp nhận thông tin từ người dân và đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc, có thông tin cụ thể sẽ thông tin với báo chí. Bước đầu, công an xác định có 2 người bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Công an xã Trung Hoà xác nhận có 2 người bị thương nặng trong vụ phóng hoả. Ảnh: CTV

Trưa cùng ngày, trao đổi với PV, ông Đỗ Trọng Hoạch - Chủ tịch UBND xã Trung Hoà, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc phóng hoả đốt nhà khiến 3 người trọng thương, 1 người bị thương nhẹ.

Theo ông Hoạch, khoảng 9h30 sáng cùng ngày, UBND và Công an xã Trung Hoà nhận tin báo tại một hộ dân trên địa bàn xã xảy ra vụ phóng hoả đốt nhà. Vụ việc đã lập tức được người dân phát hiện và hỗ trợ gia chủ dập lửa.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thủ phạm phóng hoả chính là 3 cô con gái của nữ gia chủ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong gia đình.