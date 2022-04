Vụ cháy ở Phạm Ngọc Thạch: Đám cháy không lớn nhưng sao tới 5 người tử nạn?

Liên quan vụ cháy ở nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) rạng sáng 21/4, cơ quan công an hiện đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy đã khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương đang được điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội).

Các nạn nhân tử vong đều là các thành viên trong cùng một gia đình, gồm bà Đoàn Thị Mảnh (SN 1948, chủ hộ, mẹ đẻ anh Bùi Ngọc Lâm); chị Đỗ Mai Hương (SN 1985, vợ anh Bùi Ngọc Lâm), anh Bùi Ngọc Khánh (SN 1985, con trai bà Mảnh), cháu B.N.P (SN 2012, con trai anh Lâm).

Vụ hỏa hoạn ở Phạm Ngọc Thạch đã khiến 5 người tử vong. Trong ảnh là những muội đen phát ra từ đám cháy vẫn bám chặt trên tường và cửa kính của ngôi nhà. Ảnh: PH

Hai người may mắn thoát nạn là anh Bùi Ngọc Lâm (con trai bà Mảnh) và cháu B.Q.H (con trai anh Lâm).

Thông tin bước đầu, theo báo cáo từ UBND quận Đống Đa, khoảng 1 giờ 10 phút ngày 21/4, nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch, UBND quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, gồm Công an quận (Đội Điều tra tổng hợp, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đội kỹ thuật hình sự, Công an phường Kim Liên) phối hợp các đơn vị thuộc Công an thành phố và UBND phường Kim Liên, các lực lượng dân phòng tại chỗ có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy, huy động và sử dụng 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy cùng các phương tiện cứu nạn, cứu hộ cấp cứu người bị nạn.

Đám cháy được nhận định không lớn, tuy nhiên do căn nhà dạng nhà ống nhỏ không có đường thoát nhiệt làm nhiệt cao và khói bốc nhanh dẫn hậu quả làm 5 người tử vong. Ảnh: PH

Khoảng 1 giờ 20 phút ngày 21/4, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, thời điểm xảy cháy, trong nhà có 7 người. Qua xác minh, xác định đám cháy xảy ra tại căn nhà của bà Mảnh. Hiện trạng nhà có 2 tầng, 1 tum với diện tích khoảng 41m2, nhà có lối thoát hiểm trên nóc nhà.

Ngọn lửa bùng phát từ tầng 1 của căn nhà số P116 B9 tập thể Kim Liên. Nhà có người 5 bị mắc kẹt tại tầng 2, 2 người đã thoát qua cửa tum thang sang mái nhà bên cạnh.

Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các lực lượng chuyên trách phối hợp với quần chúng nhân dân tổ chức chữa cháy, cấp cứu người bị nạn.

2 người thoát nạn cũng bị bỏng và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: PH

Theo UBND quận Đống Đa, mặc dù đám cháy không lớn, lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời và dập tắt đám cháy sớm, tuy nhiên do căn nhà dạng nhà ống nhỏ không có đường thoát nhiệt làm nhiệt cao và khói bốc nhanh dẫn hậu quả làm 5 người chết và 2 người bị thương.

Thông tin từ lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, ngọn lửa có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện xe máy, hiện cơ quan điều tra đang làm rõ.

Ở một diễn biến khác, sau khi vụ cháy nhà ở Phạm Ngọc Thạch xảy ra, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người thân bị tử vong trong vụ cháy.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội thăm hỏi, chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Ảnh: PH

Tại nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa, bà Nguyễn Lan Hương và lãnh đạo Quận ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa đã thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với những mất mát và thiệt hại lớn mà gia đình phải gánh chịu do vụ cháy gây ra.

Trao 30 triệu đồng hỗ trợ trích từ Quỹ cứu trợ thành phố, bà Nguyễn Lan Hương mong muốn gia đình vơi bớt đau thương, ổn định cuộc sống và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa, phường Kim Liên tiếp tục quan tâm động viên, giúp đỡ gia đình.

Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập Đỏ thành phố đã đến thăm, động viên gia đình nạn nhân.

Trao hỗ trợ của thành phố 5 triệu đồng/người tử vong, 2 triệu đồng/người bị thương cho đại diện gia đình nạn nhân, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng thay mặt lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ban, ngành gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và mong gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các cấp chính quyền của quận Đống Đa tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy.