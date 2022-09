Vụ cháy quán karaoke 3 tầng ở Bình Dương: Thêm 8 thi thể được tìm thấy

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vừa kiếm tìm thêm được 8 thi thể trong vụ cháy quán karaoke 3 tầng ở Bình Dương. Ảnh: Chinh Hoàng

Chiều 7/9, lãnh đạo TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đến 16h, lực lượng chức năng phát hiện thêm 8 thi thể bên trong hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú. Những nạn nhân này bị mắc kẹt ở nhà vệ sinh của quán.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 22 người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương mang băng ca vào quán karaoke An Phú. Clip: Chinh Hoàng

Theo lãnh đạo TP.Thuận An, 8 thi thể vừa được tìm thấy nằm trong nhà vệ sinh ở lầu 3, kế bên phòng VIP 305. Hiện các thi thể đang được lực lượng chức năng đưa ra ngoài.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang phối hợp Cảnh sát PCCC TP.HCM tìm kiếm các nạn nhân nghi còn đang mắc kẹt trong quán karaoke.

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 7/9, UBND tỉnh Bình Dương có báo cáo sơ bộ về vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An). Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể do chập điện.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (số 166C đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, TP.Thuận An) do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Quán karaoke An Phú được cấp chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh năm 2016, có 29 phòng hát.

Năm 2017, cơ sở karaoke này được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra về an toàn PCCC tại cơ sở kinh doanh này vào các năm 2019, 2021 và gần đây nhất trong năm 2022.

UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân còn bị mắc kẹt bên trong cơ sở ra ngoài. Phối hợp lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Dương tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, có kế hoạch kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng chuẩn bị các phương án, lực lượng, phương tiện, kịp thời ứng cứu khi có các tình huống khẩn cấp về cháy nổ, tuyệt đối không để sự việc đáng tiếc xảy ra.