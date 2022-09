Những năm gần đây, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy quán karaoke gây thiệt hại lớn về người. Mới nhất vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú (tỉnh Bình Dương) khiến 33 người tử vong một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro hỏa hoạn từ loại hình dịch vụ này.

Từ vụ cháy quán karaoke 33 người tử vong: Nguy cơ đã được cảnh báo trước

Sáng ngày 8/9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ cháy quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, thành phố Thuận An) khiến 33 người chết.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết, đây là vụ cháy nghiêm trọng, xảy ra trong phạm vi nhỏ, dù chữa cháy nhanh nhưng số người thiệt mạng lớn, công tác khắc phục khó khăn, anh em phòng cháy chữa cháy mặc đồ bảo hộ đi vào nhưng nóng quá phải thoát ra ngoài.

Hình ảnh cháy quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến 33 người chết. Ảnh: Chinh Hoàng

Quán karaoke bị cháy cao 3 tầng với diện tích xây dựng khoảng 1.500m2. Diện tích bị cháy xác định khoảng 400m2, nằm ở khu vực tầng 2 và 3. Do bên trong quán sử dụng nhiều vật liệu trang trí, nội thất bằng nhựa và gỗ nên hậu quả của vụ việc càng thêm nghiêm trọng. Theo báo cáo trong số nạn nhân tử vong bao gồm 17 nam, 16 nữ. Ngoài ra còn có 11 nạn nhân bị thương hiện vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện tại Bình Dương, trong đó 3 người bị thương nặng.

Trước đó, đầu tháng 11/2016, một vụ việc đau lòng tương tự đã xảy ra khi quán karaoke (số 68 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy rồi lan sang các căn nhà bên cạnh. Vụ hoả hoạn khiến 13 người đã tử vong.

Lực lượng cảnh sát PCCC tham gia cứu hộ vụ hoả hoạn quán karaoke An Phú. Ảnh: Chinh Hoàng

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ cháy là do các công nhân đến hàn sắt cắt bản lề, tháo cửa tại quán đã khiến vảy hàn bắn vào các phần ốp cách âm. Quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông cũng có nhiều vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra có nhiều vụ cháy quán karaoke cũng gây thương vong lớn về người, thiệt hại về tài sản.

Ngay đầu tháng 8 vừa qua, trong quá trình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại vụ cháy quán karaoke trên đường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, 3 cảnh sát PCCC gồm trung tá Đặng Anh Quân, trung úy Đỗ Đức Việt và chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc đã hy sinh.

Vụ cháy quán karaoke trên đường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Viết Niệm

Trước những vụ việc thương tâm do hoả hoạn thời gian qua, trao đổi với PV Dân Việt, đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy cho rằng, hầu hết các trường hợp hỏa hoạn xảy ra với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đều để lại những hậu quả hết sức đau lòng.

Theo đại tá Xiêm, nguy cơ cháy nổ đối với loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke rất cao bởi cả hai yếu tố chính là "chất cháy và nguồn nhiệt".

"Chất cháy tại các quán karaoke hiện nay đều có tải trọng rất lớn, bao gồm gỗ, xốp, lớp phủ trang trí vật liệu bằng nhựa. Đây đều là những chất dễ bắt lửa, đồng thời tỏa ra lượng khí lớn và rất độc hại cho sức khỏe con người. Theo nghiên cứu của chúng tôi trước đây, yếu tố tác động nguy hiểm nhất trong một vụ hỏa hoạn đầu tiên là khói. Bên trong đó có những loại khí cực độc mà chỉ cần 10-30mlg/m3 đã rất đáng sợ, có khả năng gây mất cảm giác, ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh con người.

Trong khi đó, các cơ sở kinh doanh karaoke để phục vụ kinh doanh đều làm hệ thống cách âm rất kín, bịt mọi lỗ thông ra bên ngoài bằng các vật liệu dễ cháy. Hầu hết các vụ hỏa hoạn, phần lớn các nạn nhân tử vong do ngạt khi hít phải khói", đại tá Xiêm phân tích.

Những nguy hiểm nào phải đối mặt khi cháy quán karaoke?

Cùng với đó, theo đại tá Xiêm ngay cả trong trường hợp khi khói không có nhiều chất độc hại thì riêng việc hít phải khí nóng cũng đã ảnh hưởng và có nguy cơ bỏng, cháy hết hệ hô hấp.

Cùng chung quan điểm trên, theo nhận định của một cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội, thực tế cho thấy, cơ sở kinh doanh karaoke có đặc điểm kiến trúc thường rất kín để tránh tiếng ồn sang nhà lân cận, mặt trước công trình hầu như bị che chắn để làm biển hiệu quảng cáo, điều kiện thông gió gần như không có, khi xảy cháy sẽ xảy ra hiện tượng tụ khói.

"Đây cũng là nơi tồn chứa nhiều chất dễ cháy như bàn ghế, phông rèm, cách âm, thảm nền bằng mút, xốp, cao su, bông vải sợi…, do đó khi cháy có tốc độ cháy lan cực nhanh, tỏa nhiều khói, khí độc", vị cán bộ chia sẻ.

Đại tá Xiêm cho hay, yếu tố thứ 2 phải kể đến đó là nguồn nhiệt mà chủ yếu trong số đó là nhiệt điện. Ông cho rằng chủ các cơ sở kinh doanh karaoke chưa tuân thủ các quy định an toàn.

Trong cuộc họp báo sáng nay, 8/9, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ cháy xuất phát từ sự cố chập điện vách cách âm của quán. Nguồn nhiệt phát sinh nhanh sau đó gây cháy diện rộng.

Đầu tháng 11/2016, quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy rồi lan sang các căn nhà bên cạnh. Vụ hoả hoạn khiến 13 người tử vong. Ảnh: Việt Linh

"Khi trình để xin cấp phép, hệ thống điện bao gồm loại dây, công suất tiêu thụ đều rất chuẩn nhưng trong quá trình sử dụng chủ các cơ sở lại tự ý cải tạo, nâng cấp và lắp thêm các thiết bị tiêu thụ điện khác dẫn tới tình trạng quá tải, vượt xa lúc thẩm định. Họ tìm mọi cách đều giấu kín việc này khiến cơ quan chức năng rất khó khăn để phát hiện và xử lý. Chưa kể có những cơ sở kinh doanh hàng chục năm nhưng vẫn sử dụng hệ thống điện cũ. Điều này rất nguy hiểm và gây ra nguy cơ cao", đại tá Xiêm cho hay.

Bên cạnh điện, một nguyên nhân phổ biến khác là do vảy hàn trong quá trình sửa chữa. Vảy hàn thường có nhiệt độ rất cao, ngay cả khi đã không còn độ sáng nhưng vẫn dao động quanh mức từ 700-800 độ C. Vảy hàn bắn vào các vật liệu dễ cháy như đã nói ở trên, hậu quả là khôn lường.

Một chuyên gia khác đến từ lực lượng phòng cháy chữa cháy cho biết thêm, việc thay đổi công năng sử dụng từ nhà ở thành quán karaoke nhưng không chú ý đến các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cũng là một trong những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhiều cơ sở thiếu số lối thoát nạn hoặc làm lối thoát nạn kiểu… tạm bợ, chống đối.

"Lợi nhuận kinh doanh tại các cơ sở karaoke rất lớn nên chủ các cơ sở thường bất chấp. Yếu tố nguy cơ thứ ba chính là yếu tố con người. Khách vào hát karaoke hầu hết đều không có ý thức xem địa điểm mình sử dụng dịch vụ có lối thoát hiểm không, lối thoát hiểm được bố trí ở vị trí nào, khi xảy ra sự cố sẽ phải di chuyển ra sao. Thậm chí, như trong vụ cháy tại Thuận An (Bình Dương), theo cơ quan chức năng, khi được thông báo, nhiều khách vẫn tiếp tục đóng phòng lại hát, có người trong trạng thái không được tỉnh táo", đại tá Ngô Văn Xiêm nói.