Nguyên nhân cháy có thể do chập điện trong phòng karaoke

Tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Thành Điệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ cháy đang được cơ quan công an tỉnh tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường nghiêm ngặt, chặt chẽ để xác định kỹ nguyên nhân vụ cháy.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết thêm, thông tin lời khai ban đầu của các nạn nhân và theo nhận định của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh, trong quá trình tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn thì nguyên nhân vụ cháy có nhiều khả năng là do chập điện trong phòng karaoke.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh sẽ thông tin sơ bộ thiệt hại về tài sản do vụ cháy gây ra, công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ cũng như các hoạt động chăm sóc, theo dõi, điều trị người bị nạn liên quan đến vụ cháy...

Dự kiến, tại cuộc họp báo, các cơ quan báo chí sẽ được thông tin nội dung liên quan đến điều kiện cấp phép hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; Công tác quản lý địa bàn và khắc phục hậu quả vụ cháy; Hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn...

Thành phần tham dự cuộc họp báo gồm: Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An; ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương; ông Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương; ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương; bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương; ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương; đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Tại buổi họp báo lúc, Chủ tịch TP.Thuận An ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết con số thiệt hại về người liên quan vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương là 32 người.

Theo báo cáo của UBND Bình Dương đến 21 giờ 30 ngày 7/9, 19 trong tổng số 32 nạn nhân phát hiện tại vụ cháy đã được nhận dạng (không tính trường hợp tử vong tại bệnh viện). Công an đã khám nghiệm tử thi 22 người, 12 người đang được khám nghiệm, 10 thi thể đã được giao cho gia đình mai táng.

Thời điểm xảy ra cháy (20 giờ 30 ngày 6/9), quán karaoke này có 5 trong tổng số 30 phòng hát đang hoạt động (301, 302, 303, 305, 306) và khoảng 60 người có mặt tại cơ sở - 30 khách hát và 30 nhân viên quán.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết việc tìm kiếm các nạn nhân kết thúc 19h30 tối 7/9. Ông Điệp đánh giá đây là vụ cháy nghiêm trọng, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an phối hợp lực lượng chức năng làm rõ.

Về công tác PCCC, cơ sở karaoke này được TP Thuận An quản lý. Hồ sơ PCCC, cơ sở này được nghiệm thu theo quy định. Ông Điệp nhận định tình hình cháy nổ vẫn có thể diễn ra, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong thời gian tới, Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ, tổ chức xây dựng mô hình "tổ liên gia" PCCC... và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Về quá trình thăm hỏi động viên nạn nhân, Chủ tịch TP.Thuận An ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết, TP đã thăm hỏi 11 bệnh nhân bị thương, hỗ trợ bước đầu mỗi bệnh nhân 5 triệu đồng để mua thuốc men. Với số nạn nhân tử vong, thành phố hỗ trợ mỗi trường hợp 30 triệu đồng.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tính đến 7h ngày 8/9, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 64 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú. Trong đó 30 người bị thương vừa và nhẹ, nhập Bệnh viện Đa khoa An Phú tối 6/9 đã được cho về trong đêm. 2 nạn nhân (một chấn thương sọ não, một chấn thương cột sống) từ Bệnh viện Đa khoa An Phú chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đang được theo dõi sức khỏe.

Trong 17 người tử vong tại Trung tâm Y tế Thuận An, 5 trường hợp đã được nhận dạng trả về gia đình. 15 trường hợp tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (Sở Y tế chưa công bố số thi thể được nhận dạng).

Trong 17 người tử vong tại Trung tâm Y tế Thuận An, 5 trường hợp đã được nhận dạng trả về gia đình. 15 trường hợp tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (Sở Y tế chưa công bố số thi thể được nhận dạng).

Karaoke An Phú được cấp phép vào năm 2015, từng 5 lần bị xử phạt

Quán karaoke được cấp giấy phép kinh doanh lần đầu vào ngày 9/12/2015 và sau đó thay đổi vào 7/9/2016, được kinh doanh karaoke. Quán có vốn điều lệ một tỷ đồng, do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi), ngụ phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương làm chủ.

Từ khi thành lập, quán karaoke An Phú được kiểm tra an toàn PCCC ba lần vào các năm 2019, 2021 và 2022. Cả ba lần, quán đều được xác định chấp hành quy định an toàn về PCCC.

Về an ninh trật tự, từ khi hoạt động công an đã kiểm tra quán karaoke An Phú 5 lần, xử phạt tổng số tiền gần 35 triệu đồng. Trong đó, 4 lần cơ sở này bị xác định vi phạm vì hoạt động quá giờ được phép và không cung cấp biển tên cho người lao động. Công an không phát hiện vi phạm về tệ nạn an toàn xã hội, hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy, múa thoát y tại cơ sở.

Được báo cháy nhiều khách vẫn đóng cửa hát, thậm chí kéo nhân viên vào phòng

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, nói thêm với trách nhiệm của Công an tỉnh Bỉnh Dương, ông đã huy động lực lượng sớm nhất có mặt hiện trường. Song, theo ông Quyên, do vụ cháy xảy ra ở phòng tầng 3, cháy lan rất nhanh. Nguyên nhân ban đầu chưa có kết luận, theo thông tin có thể do chập điện dẫn đến vách karaoke phát cháy.

"Có người đã đóng cửa. Khi lực lượng tới hầu hết các phòng chốt cửa bên trong nên không thể tiếp cận. Dù đã mặc phòng hộ để có thể chữa cháy nhanh. Việc tiếp cận nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Chạy xuống hoặc chạy ngược lên sân thượng hầu hết được cứu", ông Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nói.

Vị giám đốc công an thông tin đã có 17 nạn nhân nam, 15 nạn nhân nữ. Đã làm rõ danh tính 17 nạn nhân để nhận tử thi và lo an táng. Một số nạn nhân cháy nặng, cần kiểm tra ADN để gia đình có thể nhận diện được. Ngoài nguyên nhân khách quan, chủ quan, thì ý thức trách nhiệm người tham gia hát không tỉnh táo do uống rượu bia cũng khiến nhiều người không biết xử lý khi xảy ra cháy.

Khi nhân viên kêu gọi thoát thân thì có phòng người hát không chạy, có phòng còn cố tình kéo tay nhân viên vào bên trong.

"Ý thức họ không chấp hành tốt. Nếu nghe lời cúi thấp người chạy xuống tầng trệt thì đã thoát hoặc được cứu. Còn chạy ngược lên, chạy vào phòng vệ sinh chốt cửa thì khoảng 5-7 phút sau sẽ ngạt oxy và bị chết cháy. Tôi trực tiếp tới phòng ở tầng 3, các phòng không vào được. Phải dùng lực đẩy vào và thấy 7-8 nạn nhân chết trong tử thế ngạt khói trong phòng vệ sinh", ông Điệp nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc dường như lực lượng chức năng đang "đổ lỗi" cho các nạn nhân thay vì nhìn nhận trách nhiệm, ông Trịnh Ngọc Quyên cho biết việc hướng dẫn thoát nạn khi xảy ra cháy đều đã được lực lượng phổ biến cụ thể. Tuy nhiên, khi vụ cháy xảy ra, trong điều kiện hoảng loạn về tâm lý, tinh thần, nhiều người đã không thực hiện đúng quy định về PCCC.

Ông Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho hay trong hôm nay sẽ kiểm tra quy chuẩn của quán karaoke để có thể thông tin về lối thoát hiểm của cơ sở này.

Về cấu trúc của quán karaoke An Phú và các lối thoát hiểm, ông Quyên cho hay khi trực tiếp kiểm tra hết hiện trường, quan sát các phòng xuống tầng trệt cũng như thông tin từ các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, cơ sở có lối thoát hiểm theo hai hướng lên và xuống.

"Trong hôm nay, chúng tôi sẽ kiểm tra quy chuẩn của quán karaoke này để có thể thông tin. Bố trí thang bộ, thang máy, lối thoát trên, lối thoát dưới phải chờ khám nghiệm hiện trường", đại tá Quyên cho biết.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân Việt viên về số lượng người chết trong vụ cháy không thống nhất khi người nay thông tin 1 kiểu người kia 1 kiểu (cụ thể là số lượng người chết) ông Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bỉnh Dương, cho biết thống kê thông tin ca bệnh, Sở chỉ thông tin khi ca bệnh được chuyển tới cơ sở y tế. Các ca tử vong phát hiện tại hiện trường thì Sở Y tế không thông tin được.

"Với ca tử vong ở Bệnh viện tỉnh Bình Dương mà các anh chị báo chí hỏi, ca trực chưa có thông tin nên Sở Y tế chưa cung cấp được. Sở Y tế cho biết tính đến thời điểm này, số lượng người chết là 32 người, trong đó có 17 nạn nhân nam và 15 nạn nhân nữ.

Sẽ sớm khởi tố vụ án

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - cho biết ông đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương sớm khởi tố vụ án liên quan đến vụ cháy theo điều 313 Bộ Luật Hình sự về “Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Theo ông Quyên, sáng nay (8/9), Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị Viện Khoa học hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an và Phòng Kỹ thuât hình sự, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Kết thúc buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định đây là vụ cháy nghiêm trọng. Công tác chữa cháy nhanh nhưng số người thiệt mạng lớn. Từ 3-5 phút, lực lượng phòng cháy đã có mặt, nhưng nhiệt độ cao, khó tiếp cận hiện trường.

"Không phải cứ dập tắt lửa là vào mang xác ra, 4-5 người mang đồ bảo hộ, mặt nạ chui vào trong nhưng không mở cửa được rồi 5-10 phút phải chạy ra, thay ca mới. Mình đủ đồ bảo hộ mà còn không vào được", ông Mai Hùng Dũng nói.

Hiện 17 người đã nhận diện được, 15 người chờ xét nghiệm ADN. Ông Dũng lưu ý thông tin công an cung cấp mới là chính xác. Danh tính người bị nạn, nguyên nhân vụ cháy sẽ tiếp tục được lực lượng chức năn khẩn trương làm rõ.