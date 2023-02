Vụ cháy trên tàu AH SHIN: Chưa tìm ra nguyên nhân cháy, may mắn người trên tàu đều an toàn Vụ cháy trên tàu Ah Shin: Chưa tìm ra nguyên nhân, may mắn người trên tàu đều an toàn

Đến thời điểm này, vụ cháy trên tàu Ah Shin mang quốc tịch Panama cơ bản được khống chế và may mắn là tất cả những người trên tàu đều an toàn.

Cháy trên tàu AH SHIN Đến trưa ngày 7/2, tin từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết tàu BP.131901 thuộc Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục thực hiện các phương án cứu hộ tàu Ah Shin mang quốc tịch Panama. Tàu Ah Shin gặp nạn trên biển. Ảnh: Tuệ Mẫn Thời điểm này, tình trạng cháy trên tàu Ah Shin ở vùng biển Vũng Tàu cơ bản được khống chế. May mắn là tất cả các thuyền viên đều an toàn và tiếp tục ở lại trên tàu. Theo thông tin, trước đó vào khuya 4/2, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được thông tin từ Công ty CP Dịch vụ Vận tải biển Hải Vân về việc tàu Ah Shin đang trên hành trình từ Hàn Quốc đến Singapore thì bất ngờ bốc cháy. Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã điều động kíp tàu BP.131901 tham gia phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức công tác cứu hộ tàu Ah Shin bị nạn. Trên tàu chở hơn 4.500 xe ô tô. Ảnh: Tuệ Mẫn Bước đầu xác định vụ cháy trên tàu Ah Shin xảy ra ở tầng số 8, số 9 và số 10; tầng số 11 và số 12 có nhiều khói. Các thành viên có mặt trên tàu đã sử dụng hết 50 tấn CO2 để chữa cháy. Sau đó, vào đêm 5/2, tàu Ah Shin giảm máy, thả trôi tại vị trí có tọa độ cách mũi Vũng Tàu khoảng 16 hải lý về phía Đông Nam, tốc độ trôi dạt khoảng 1,2 hải lý/giờ. Theo cơ quan chức năng, hiện vẫn chưa thể xác định nguyên nhân vụ cháy. Hình ảnh trên tàu. Ảnh: Tuệ Mẫn Được biết, tàu Ah Shin dài 199m, rộng 32m, cao 23,5m, tải trọng 21.503 tấn, đang chở 4.530 chiếc ô tô. Trên tàu có thuyền trưởng quốc tịch Panama và 21 thuyền viên đều mang quốc tịch Nga.

