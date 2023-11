Chiếm 30ha đất suốt 12 năm

Ngày 1/11, thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với đơn của ông Nguyễn Quang Minh (SN 1967, trú khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá) tố cáo 28 hộ dân thôn Ba Viêng, xã Thanh (Hướng Hoá) ngang nhiên chặt phá, đốt để chiếm đất sản xuất làm thiệt hại 30ha cây tràm hoa vàng và keo tai tượng với tổng thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng.

Lý do tạm đình chỉ vì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hoá đang đợi kết quả định giá tài sản bị thiệt hại của ông Minh.

Thượng tá Hồ Sỹ Nhung cho hay, đến lúc đủ điều kiện sẽ phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm của ông Minh.

Vụ chiếm 30ha đất suốt 12 năm ở Quảng Trị đang được dư luận quan tâm, chờ một kết thúc đảm bảo sự công bằng, dân chủ, văn minh, thượng tôn pháp luật. Trong ảnh, ông Nguyễn Quang Minh (bên phải) cay đắng khi bị chiếm đất. Ảnh: N.V

Như Dân Việt đã phản ánh, tháng 10/2005, ông Minh được UBND huyện Hướng Hoá cho thuê hơn 30ha đất tại xã Thanh để trồng cây lâm nghiệp, thời hạn cho thuê 30 năm. Ông Minh bỏ rất nhiều tiền của để làm đường và cải tạo đất.

Năm 2006 và 2008, ông Minh trồng cây tràm hoa vàng và keo tai tượng trên 30ha đất được thuê. Thế nhưng, từ ngày 6/3/2010 đến 5/4/2011, toàn bộ 30ha rừng trồng từ 2 đến 4 năm tuổi của ông Minh bị 28 hộ dân thôn Ba Viêng chặt phá, đốt, chiếm đất để trồng sắn.

Công an xét thấy hành vi chặt phá, đốt rừng trồng của 28 hộ dân có dấu hiệu tội phạm "Huỷ hoại tài sản" quy định tại điều 143 – Bộ luật Hình sự. Hội đồng định giá tài sản kết luận, ông Minh thiệt hại 352 triệu đồng.

Những hộ liên quan vụ đốt phá rừng, chiếm 30ha đất của ông Nguyễn Quang Minh tham dự buổi đối thoại với lãnh đạo huyện, xã và các cơ quan chức năng liên quan. Ảnh: Ngọc Vũ.

Nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và tin tưởng vào sự giải quyết công minh, đúng pháp luật của công an, chính quyền địa phương nên ngày 5/4/2011, ông Minh có đơn đề nghị không xử lý hình sự với 28 hộ dân do họ nhận thức về pháp luật còn hạn chế.

Thay vào đó, ông Minh đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ kinh phí khai hoang, cây giống, chăm sóc 30ha rừng trồng bị phá rồi tự nguyện trả đất để địa phương chia cho dân canh tác.

Ngày 2/5/2011, Công an huyện Hướng Hoá có văn bản số 09/TB gửi ông Minh thông báo: Sau quá trình điều tra, xác minh, đơn vị này đã xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Hướng Hoá tham mưu UBND huyện Hướng Hoá cùng các ban, ngành chức năng giải quyết, hỗ trợ kinh phí theo nguyện vọng của ông Minh. Sau đó, Công an huyện Hướng Hoá đã báo cáo nội dung với Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá về quan điểm giải quyết vụ việc và được đồng ý.

Xử lý nghiêm, tránh tạo tiền lệ xấu

Sau thời gian chờ đợi nhưng không có kết quả xử lý, ông Minh đã gửi đơn đi nhiều nơi, từ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và nhiều cơ quan liên quan khác.

Nhận được đơn của ông Minh, các cơ quan cấp tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đốc thúc, yêu cầu UBND và Công an huyện Hướng Hoá khẩn trương giải quyết dứt điểm. Thế nhưng, đến nay đã hơn 12 năm, vụ phá 30ha rừng kể trên chưa được giải quyết dứt điểm.

Tại cuộc đối thoại giữa chính quyền với 28 hộ dân bị tố cáo vào sáng 29/8, lãnh đạo các cấp trên địa bàn huyện Hướng Hoá khẳng định hành vi của 28 hộ dân đốt phá, chiếm 30ha đất của ông Minh là vi phạm pháp luật. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sau khi Dân Việt có bài viết phản ánh, Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị đã giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo cấp có liên quan xử lý. Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Trị đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá xem xét, chỉ đạo xử lý.

Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị nêu quan điểm, đất do UBND huyện Hướng Hoá cho thuê thì vụ việc, hậu quả liên quan UBND huyện Hướng Hoá phải chỉ đạo giải quyết. Việc có khởi tố vụ án hay không thuộc thẩm quyền của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hoá.

Tại cuộc đối thoại giữa chính quyền với 28 hộ dân bị tố cáo vào sáng 29/8, lãnh đạo xã, các phòng, ban của huyện và lãnh đạo huyện Hướng Hoá đều khẳng định, hành vi của 28 hộ dân là vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm.

Luật sư Đặng Quang Linh – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị cho rằng, nếu chính quyền huyện Hướng Hoá không có cách giải quyết thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hoá phải khởi tố vụ án, xử lý theo quy định, đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật, tránh tạo ra tiền lệ xấu, coi thường pháp luật.