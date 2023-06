Lực lượng công an và chó nghiệp vụ trước nhà Thảo "lụi" chiều tối 3/6 Ảnh: CTV



Thảo "lụi" từng bị tố lợi dụng dịch Covid chiếm đất

Trước đó, ông Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi") là một nhân vật "xã hội"có tiếng tại TP.Phan Thiết đã từng bị một doanh nghiệp tố cáo lợi dụng dịch Covid -19 để chiếm đất dự án.

Theo đơn kêu cứu và tố cáo của Công ty Đại Thanh Quang (trụ sở tại TP.HCM), chủ đầu tư của dự án khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp King Sea tại xã Tiến Thành (TP. Phan Thiết), phần đất của doanh nghiệp này đã được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty Đại Thanh Quang thực hiện dự án King Sea nhưng mấy năm qua đã bị nhóm người của ông Nguyễn Văn Thảo (Thảo "lụi") ngang nhiên bao chiếm đất rồi xây dựng công trình kiên cố trên khu đất dự án King Sea...

Trước đó vào năm 2005, Công ty Đại Thanh Quang được UBND tỉnh Bình Thuận giao thuê đất theo quyết định số 672/QĐ-UBBT ngày 24/3/2005 và quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 30/5/2005, với tổng diện tích 456.000m2.

Năm 2007, dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty Đại Thanh Quang và doanh nghiệp này phải có nghĩa vụ trả tiền thuê hàng năm. UBND tỉnh Bình Thuận cũng có quyết định chấp nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án King Sea của Công ty Đại Thanh Quang.

Thế nhưng, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, địa phương thực hiện giãn cách xã hội, tháng 9/2021, ông Thảo "lụi" cùng một nhóm người đã đưa xe cơ giới, vật tư đến khu đất trên (đã cấp cho công ty Đại Thanh Quang) để xây dựng tường rào trên diện tích khoảng 2ha.

Ngay sau khi nhận được đơn kêu cứu và tố cáo của công ty Đại Thanh Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực địa, xử lý nghiêm theo quy định đối với hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực dự án King Sea Phan Thiết.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các cơ quan chức năng không để kéo dài, phát sinh tình trạng mất an ninh trật tự. Đồng thời đề nghị Công ty Đại Thanh Quang chủ động có biện pháp quản lý diện tích đất đã được UBND tỉnh cho thuê, thực hiện dự án theo đúng tiến độ…

Dù UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo, nhưng nhóm ông Thảo "lụi" vẫn tiếp tục dựng barie, cử người canh gác nhằm kiểm soát người ra vào khu vực đất lấn chiếm.

Theo xác định của UBND TP.Phan Thiết, diện tích mà ông Thảo lấn chiếm là hơn 22.716m2, nằm trong vị trí đất mà UBND tỉnh đã thu hồi giao cho Công ty Đại Thanh Quang. Ngày 6/2/2023 vừa quan, UBND xã Tiến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Thảo về hành vi chiếm đất.

Trước đó, ngày 12/4/2022, đoàn kiểm tra của UBND xã Tiến Thành đã kiểm tra hiện trạng thực tế tại vị trí đất ông Nguyễn Văn Thảo đang xây dựng vòng thành và một số công trình trên đất lấn, chiếm của Công ty TNHH Đại Thanh Quang. Đoàn đã yêu cầu ông Thảo ngưng xây dựng công trình trên phần đất này.

Công an khám xét nhà trùm giang hồ Thảo "lụi"

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 16 giờ chiều 3/6, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện lệnh khám xét nhà của Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi") ở phường Xuân An, TP.Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.

Lúc này có hàng trăm cảnh sát thuộc các lực lượng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, lực lượng Cảnh sát Cơ động 113, Công an TP.Phan Thiết, cả chó nghiệp vụ… đã đến thực hiện khám xét nhà riêng Thảo "lụi".

Đến hơn 18h cùng ngày, Công an Bình Thuận đã dẫn một nam thanh niên bị còng tay từ nhà Thảo "lụi" ra xe ô tô chở đi. Ảnh: CTV

Việc khám xét này nằm trong chuyên án do Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện.

Nguồn tin cho biết, lý do có việc khám xét nhà đại ca Thảo "lụi" này là nằm trong một chuyên án của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã thụ lý nguồn tin tố giác tội phạm của công dân liên quan đến việc hủy hoại tài sản tại một dự án ở TP.Phan Thiết.

Hiện lực lượng Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.