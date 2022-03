Vụ chìm ca nô 17 người tử vong ở Cửa Đại: Bí thư Hội An nói gì về cồn cát “bí ẩn”?

Vụ chìm ca nô làm 17 người chết ở Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc ca nô bị mắc cạn, gãy bánh chân vịt khiến bị lật úp. Ngoài ra, nhiều người còn nhận định nguyên nhân ca nô bị nạn có thể là do cồn cát nổi trước đó chặn dòng ra vào biển Cửa Đại.