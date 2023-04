Vụ chọc thủng lốp xe hàng chục ô tô ở Linh Đàm: Chủ quán trà đá cho thủ phạm mượn kéo nói gì?

Ngày 20/4, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Ngọc Toàn (SN 1986, trú ở khu Park 2, Time City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai) về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Trước đó, Toàn bị nghi đã xén chọc hơn 10 lốp xe ô tô tại khu vực Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, gây xôn xao dư luận.

Chị Nguyễn Thị Tuyết N., chủ quán nước ở HH3C Linh Đàm cho biết bản thân rất ngỡ ngàng khi biết Toàn cầm kéo để đâm hàng chục lốp ô tô. Ảnh: Gia Khiêm

Là người được xác định cho Toàn mượn kéo cũng là vật dụng phạm tội, chị Nguyễn Thị Tuyết N., chủ quán nước ở HH3C Linh Đàm cho biết bản thân rất ngỡ ngàng.

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, chị N. cho biết, bản thân không hề hay biết chuyện Toàn mượn kéo tại quán nước của mình để phạm tội.

"Toàn quản lý bãi xe quanh khu vực HH Linh Đàm này từ nhiều năm nay. Thi thoảng cậu ấy vẫn phóng xe máy lượn qua và đến quán tôi ngồi. Hôm tối 9/4, Toàn đến ngồi uống nước nhưng tôi không biết cậu ấy lấy kéo từ lúc nào, cũng không nói gì cả sau đó rời đi.

Hồ Ngọc Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sáng ngày hôm sau, thùng hàng của tôi để sát vỉa hè cũng bị công an thu giữ mất do lấn chiếm vỉa hè. Một vài ngày sau, Công an quận Hoàng Mai gọi điện tôi lên làm việc. Tôi khá ngỡ ngàng vì không biết mình vi phạm gì. Đến lúc công an thông báo Toàn mượn kéo của tôi chọc thủng lốp ô tô, tôi vô cùng bất ngờ", chị N. nói.

Theo chị N., toàn bộ sự việc chị cũng đã khai báo phục vụ công tác điều tra. Còn về đối tượng Toàn, chị không tiếp xúc nhiều nên không nắm rõ.

Trước đó, quá trình đấu tranh, vụ án bước đầu được làm rõ: Được biết, Toàn và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1986, ở tại Park 2 Time City), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Lan kinh doanh hoạt động trông giữ xe máy, ô tô quanh khu chung cư HH Linh Đàm có quan hệ và sinh sống với nhau như vợ chồng. Trước đó, Toàn được Lan cho làm quản lý tuần tra bãi trông giữ xe máy, ô tô chung cư HH Linh Đàm.

Một trong số ô tô bị Toàn đâm thủng lốp. Ảnh: Gia Khiêm

Cuối năm 2022, Công ty TNHH DV và TM Hoàng Lan không được cơ quan chức năng gia hạn giấy phép trông giữ xe máy, ô tô. Xong thực tế doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động trông giữ xe máy, ô tô tại địa bàn chung cư HH Linh Đàm. Trước thời gian xảy ra vụ án, Lan không cho Toàn làm quản lý, tuần tra bãi trông giữ xe máy…. Bực tức vì cho rằng Lan không tin tưởng, Toàn nảy ý định đâm thủng lốp ô tô xung quanh hồ Linh Đàm để Lan phải đền bù tiền cho khách và phải nhờ Toàn quản lý bãi xe.

Khoảng 22h ngày 9/4, Lan và Toàn đi xe ô tô taxi Grab từ chung cư Park 2 Time City đến chung cư HH Linh Đàm. Khi đến gần đến nơi, Lan vào bãi xe còn Toàn đi bộ một mình vào đường góc mặt ngoài HH2B Linh Đàm rồi đến quán trà đá ở vỉa hè trước HH3C ngồi uống nước.

Trong lúc ngồi uống nước tại đây, Toàn nhìn thấy trên bàn bán nước của chị Nhung có chiếc kéo mũi nhọn, đối tượng đã nảy ý định phạm tội. Toàn mượn kéo, lấy mũ trùm đầu, đeo khẩu trang và đi bộ sang đối diện bên kia đường (giáp bờ hồ Linh Đàm), nơi có các xe ô tô của người dân để ở đó, không có ai trông giữ.

Toàn đi bộ qua 3 chiếc xe đầu, đến chiếc xe thứ tư trở đi thì đối tượng dùng kéo đâm thủng lốp của các xe. Cụ thể, Toàn đâm thủng liên tục 10 xe ô tô để ven đường rồi Toàn đi về bãi xe. Khi về đến bãi xe, Toàn đã lấy xe đạp điện trong bãi xe chở Lan đi về P.2601 Park 2 Time City.

Sau khi gây án, thấy báo chí viết đăng bài nhiều về vụ việc do Toàn thực hiện, Toàn nghỉ làm việc tại bãi xe 5 ngày. Đến ngày 17/4, đối tượng đã bị Công an quận Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện bắt giữ.