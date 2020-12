Vụ chồng đâm vợ tử vong giữa chợ: Hé lộ nguyên nhân đau lòng

Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ Đình Văn Khởi (40 tuổi, ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Khởi là nghi phạm đã sát hại vợ là bà Lê Thị H. (41 tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Đình Văn Khởi. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Theo công an, chiều 3/12, bà H. bán hàng tại chợ Xuân Quan (ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Khoảng 17h30 cùng ngày, Khởi đến chỗ vợ rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người, dùng gạch ném vào mặt bà H.. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Khởi đầu thú cơ quan chức năng. Tại trụ sở công an, nghi phạm khai nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác nên ra tay sát hại nạn nhân.

Theo công an tỉnh, nghi phạm và nạn nhân là vợ chồng nhưng đã ly thân được khoảng một năm. Hai người có 3 con chung và đều sống cùng bà H..

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 18h30 cùng ngày, một số người dân khi đi ngang qua chợ Xuân Quan, xã Xuân Quan, đã bàng hoàng phát hiện một phụ nữ gục chết bên đường, trên người có nhiều vết thương.

Sự việc sau đó nhanh chóng được thông tin đến cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an xã Xuân Quan đã báo cáo Công an huyện Văn Giang, đồng thời phong toả hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Khu vực xảy ra vụ án.

Ngay sau khi nhận được tin báo, phía chính quyền, phối hợp với các lực lượng chức năng công an xã, công an huyện Văn Giang và công an tỉnh có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân sự việc.

Qua điều tra bước đầu xác định nghi phạm gây án chính là chồng của nạn nhân.

Hai người này là vợ chồng, không phải người ở địa phương và đến chợ Xuân Quan để bán gà.



Sau khi sự việc xảy ra, người chồng đã đến cơ quan công an để đầu thú.