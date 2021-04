Vụ clip nhóm phượt thủ bị đánh dã man ở Đồng Nai: Chủ tịch xã nói gì?

Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, báo Đồng Nai dẫn nguồn thông tin từ Công an huyện Định Quán cho biết, cơ quan chức năng đang lập hồ sơ để xử lý 18 đối tượng về hành vi cổ vũ đua xe trái phép xảy ra trên địa bàn huyện. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 5 ô tô biển số TP.HCM và Đồng Nai cùng 2 xe máy liên quan đến vụ việc. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 5/4, 60 đối tượng đi trên nhiều ô tô và xe máy ở các địa phương: TP.HCM, Bình Thuận và Đồng Nai tập trung tại tuyến đường Gia Canh, H.Định Quán đi H.Đức Linh (tỉnh Bình Thuận). Tại đây, các đối tượng dùng ô tô chặn ngang hai đầu đường 1 đoạn khoảng 200m để tổ chức đua xe. Khi các nhóm thanh niên này sắp đua xe thì bị lực lượng Công an H.Định Quán tiến hành ngăn chặn, truy bắt. Ngay sau đó, các “quái xế” rồ ga tháo chạy. Sau quá trình truy đuổi, lực lượng công an đã đưa 18 đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, tạm giữ 5 ô tô và 2 xe máy. Nhiều đối tượng khác chạy thoát, hiện lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị khác để tiếp tục truy bắt đưa về xử lý theo quy định.