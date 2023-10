Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức: Nữ sát thủ đối mặt với mấy tội danh?

Đâm hàng chục nhát dao chí mạng vào nạn nhân

Hôm nay (1/10), Công an TP.Thủ Đức cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM). Bà Dung được công an xác định là hung thủ giết chị H.T.T.T (26 tuổi, quê Long An) bán rau ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM).

Hình ảnh cô gái H.T.T.T (26 tuổi, quê Long An) ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức nói chuyện với bà Dung, sau đó bị sát hại dã man. Ảnh: Cắt clip

Theo hình ảnh camera an ninh ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM) ghi lại, bà Dung đã dùng dao đâm hàng chục nhát vào vào đầu và ngực rồi kéo chị T. vào sát bánh xe của xe container một cách bình tĩnh. Gây án xong, bà Dung rời đi cùng chiếc xe máy hiệu Vision màu đỏ biển số 59G3-195.20 của chị T.

Theo Công an TP.Thủ Đức, bà Dung đã cướp tài sản chị T. gồm một điện thoại, một đôi bông tai vàng, một bộ lắc bằng vàng, một sợi dây chuyền vàng và khoảng 15 triệu đồng, ước tính tài sản hơn 100 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định theo công an chị T. có mâu thuẫn nợ nần tiền bạc với bà Dung.

Trước đó, vụ việc được cơ quan điều tra, xác định xảy ra 11h20 trưa 30/9 tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM).

Hành vi man rợ, nghi phạm Dung đối diện với hai tội danh

Luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định: Hành vi dùng dao đâm rất nhiều nhát và đâm liên tục vào nhiều vị trí trên cơ thể nạn nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân T. có tính chất man rợ và đê hèn, có dấu hiệu của hai tội "Giết người" và tội "Cướp tài sản", theo quy định của Bộ luật hình sự.

Hình ảnh nghi phạm Dung (ngụ quận 12, TP.HCM). Ảnh: M.H

Đối với hành vi giết người, luật sư Tuấn cho biết: Nghi phạm Dung thực hiện hành vi tấn công nạn nhân bằng hung khí nguy hiểm, có tính sát thương cao là dao, đâm liên tục nhiều nhát lên nhiều vị trí trên cơ thể của nạn nhân là hành vi cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân đến cùng. Hậu quả dẫn đến việc nạn nhân tử vong. Hành vi của nghi phạm Dung có dấu hiệu của tội "Giết người" theo quy định tại điều 123 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Đối với hành vi chiếm đoạt tài sản của bị hại sau khi đã thực hiện hành vi giết người, cũng theo luật sư Tuấn, cần phải xác định rõ ý định chiếm đoạt tài sản của nghi phạm xảy ra trước hay sau khi thực hiện hành vi tước đoạt mạng sống của bị hại. Nếu nghi phạm nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bị hại trước rồi mới dùng dao đâm nạn nhân đến chết thì hành vi dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản này có dấu hiệu của tội "Cướp tài sản" theo quy định tại điều 168 BLhS 2015.

Tuy nhiên, luật sư Tuấn cho rằng, nếu sau khi giết nạn nhân, nghi phạm phát hiện nạn nhân có mang theo tài sản và chiếm đoạt tài sản của bị hại thì hành vi này có dấu hiệu của "Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản" (điều 172) hoặc "Tội trộm cắp tài sản" theo điều 173 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

"Quan điểm cá nhân tôi cho rằng hành vi của nghi phạm Dung có ý định chiếm đoạt tài sản của bị hại trước nên mới xuống tay đâm nạn nhân đến chết. Hành vi này cấu thành tội "Cướp tài sản" đi liền tội "Giết người". Ý thức chiếm đoạt tài sản này phát sinh từ việc không phải trả khoản nợ nếu bị hại chết và sau khi bị hại chết sẽ chiếm đoạt luôn số tài sản mà bị hại mang theo", luật sư Tuấn nêu quan điểm.