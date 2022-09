15 giờ hôm nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng họp báo cung cấp thông tin liên quan vụ công an đánh tới tấp thiếu niên vi phạm giao thông tại thị xã Vĩnh Châu.

Mở đầu buổi họp, ông Lâm Tấn Hoà - Trưởng Ban Tuyên giáo Sóc Trăng đánh giá đây là vụ việc phản cảm, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng uy tín lực lượng công an. Lãnh đạo tỉnh, công an đã chỉ đạo xác minh và xử lý nghiêm người vi phạm.

Đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, thông tin về việc 4 cán bộ chiến sĩ thuộc Tổ tuần tra Đội CSGT - Trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu đã vi phạm Quy tắc ứng xử của Công an nhân dân (theo Thông tư 27/2017 của Bộ Công an). Họ đã bị tạm đình chỉ công tác.

"Đây là sự việc đáng tiếc, ảnh hưởng uy tín ngành công an, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng. Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm vụ việc. Vi phạm đến đâu, xử lý đến đó", đại tá Lâm Thành Sol nói.

Đại tá Lâm Thành Sol tại buổi họp báo thông tin về vụ công an đánh tới tấp thiếu niên vi phạm giao thông. Ảnh: CTV.

Theo đó, Công an tỉnh Sóc Trăng đã quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với đại úy Châu Minh Trung, trung úy Nguyễn Quang Thái và thượng úy Đoàn Tấn Phong; kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự đối với đại úy Hứa Trường An; cảnh cáo đại úy Trần Minh Đời.

Trả lời báo chí về việc Công an Sóc Trăng có hay không xem xét những dấu hiệu vi phạm pháp luật khác của các cán bộ chiến sĩ này, đại tá Lâm Thành Sol cho biết: "Chúng tôi cần căn cứ vào thông tin tố giác tội phạm, nhất là kết quả giám định thương tật của hai thiếu niên bị đánh. Tuy nhiên, sáng nay, gia đình hai em thông báo sức khoẻ không có vấn đề, tâm lý đã ổn định".

"Trước mắt, chúng tôi kết luận các cán bộ, chiến sĩ này đã vi phạm quy tắc ứng xử. Ban Giám đốc Công an khẳng định sẽ xử lý tới nơi tới chốn", đại tá Lâm Thành Sol thông tin.

Như đã thông tin: Vào lúc 15 giờ ngày 25/9, Tổ tuần tra của Công an thị xã Vĩnh Châu gồm những cán bộ cảnh sát nói trên thực hiện việc tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT dịp lễ Sene Đolta.

Khi đến Quốc lộ Nam Sông Hậu (đoạn qua phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) phát hiện một thiếu niên điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter chở theo một người đi ngược chiều, nghi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nên ra hiệu dừng phương tiện, nhưng người cầm lái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua các tuyến đường với quãng đường khoảng 30 km.

Khi đến địa bàn ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải xe máy vi phạm bị lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi kịp, dừng xe. Lúc này, ba cảnh sát gồm Thái, Trung, Phong đã có hành vi bạo lực với hai thiếu niên vi phạm luật giao thông (vụ việc bị camera giám sát của nhà dân ghi lại hình ảnh).

Hai thiếu niên được xác định là N.H.Đ. (16 tuổi) và L.T.L. (15 tuổi, cùng ngụ ấp Hòa Khởi, xã Hòa Đông) cùng phương tiện vi phạm được đưa về trụ sở Công an xã để làm việc. Tại đây, hai em đã thừa nhận các hành vi vi phạm như không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông…