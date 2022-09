Bộ Công an chỉ đạo làm rõ vụ cảnh sát đánh thiếu niên ở Sóc Trăng

Ngày 29/9, thông tin từ Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã nhận được báo cáo của Công an tỉnh Sóc Trăng liên quan vụ cảnh sát đánh thiếu niên ở Sóc Trăng.

Hình ảnh các cảnh sát ở Sóc Trăng đánh 2 thiếu niên đang gây dư luận trái chiều. Ảnh cắt từ clip

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, việc một số cán bộ Công an thị xã Vĩnh Châu có hành vi đánh 2 thiếu niên "có biểu hiện vi phạm pháp luật".

Vị Chánh văn phòng Bộ Công an cũng cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng làm rõ các thông tin, xử lý những cá nhân có vi phạm.

Liên quan đến vụ công an đánh tới tấp thiếu niên chạy xe máy ở Sóc Trăng, tối 28/9, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Công an tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ Công an về vụ việc.

Theo đó, 15 giờ ngày 25/9, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ Sene Dolta trên Quốc lộ Nam Sông Hậu (đoạn qua phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu), Tổ tuần tra Đội Đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu gồm 5 người: Đại úy Hứa Trường An, Phó Đội trưởng, tổ trưởng; Đại úy Châu Minh Trung; Trung úy Nguyễn Quang Thái; Đại úy Trần Minh Đời, Thượng úy Đoàn Tấn Phong, phát hiện em N.H.Đ (SN 2006, ngụ xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu) điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter chở theo một thiếu niên khác (SN 2007) đi ngược chiều, nghi sử dụng rượu bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng phương tiện, 2 thiếu niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua các tuyến đường Nam Sông Hậu – Lê Lai – Trưng Nhị – 30/4 – Huyện lộ 43 – Nam Sông Hậu (xã Vĩnh Hải) với quãng đường khoảng 30km. Khi đến địa bàn ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải thì lực lượng làm nhiệm vụ mới dừng được phương tiện.

Do bức xúc trước hành vi trên, 3 chiến sĩ Thái, Trung, Phong không kiềm chế được nên đã có hành vi bạo lực với 2 thiếu niên, bị camera giám sát của nhà kho của người dân ghi lại hình ảnh. Sau đó tổ công tác đưa người và phương tiện về trụ sở Công an xã để làm việc.

Tại đây, 2 thiếu niên đã thừa nhận các hành vi vi phạm, gồm: Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông; điều khiển xe lạng lách trên đường bộ ngoài đô thị; không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mà điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 100cm3.

Đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an về sự việc trên. Trước mắt, ông chỉ đạo tạm đình chỉ 4 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu tham gia ca trực chiều 25/9; đồng thời yêu cầu Công an thị xã Vĩnh Châu báo cáo toàn bộ vụ việc. Cán bộ, chiến sĩ nào sai đến đâu, xử lý nghiêm đến đó.

Bình Thuận: Xử lý nhóm học sinh dùng nồi cơm điện đánh và tụt quần bạn học

Sáng 29/9, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, huyện Bắc Bình đã có báo cáo chính thức liên quan đến nhóm học sinh hành hung bạn học.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Giáo dục - Đào tạo, Công an tỉnh Bình Thuận và UBND huyện Bắc Bình xử lý nghiêm vụ việc em học sinh bị đánh hội đồng ở thị trấn Lương Sơn gây bức xúc dư luận.

Nhóm học sinh đánh bạn rồi quay clip. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Bình, chiều 27/9, Phòng nhận được thông tin phản ánh về việc học sinh Trường THCS Lương Sơn đánh bạn và quay clip.

Qua xác minh thông tin và theo dõi công tác xử lý vi phạm của Trường THCS Lương Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình học sinh có hành vi vi phạm tại Trường THCS Lương Sơn là nhóm 5 em học sinh tham gia đánh bạn và quay clip gồm: Phan Huỳnh Nhất T. – lớp 9A5 (nữ); Võ Thị Khánh N. – lớp 7A2 (nữ); Trần Triệu V. – lớp 7A3 (nam); Lê Huỳnh Gia H. – lớp 7A3 (nữ); Nguyễn Thị Trúc Q. – lớp 7A3 (nữ).

Còn em học sinh bị đánh là Thái Thị Quỳnh Tr. – lớp 7A5 (nữ).

Qua bản tường trình của học sinh và biên bản làm việc của Trường THCS Lương Sơn, do có mâu thuẫn trước, nên sáng thứ Hai (ngày 26/9/2022), em Lê Huỳnh Gia H. và Võ Thị Khánh Ng. "lập kèo" đánh bạn Thái Thị Quỳnh Tr.

Khi đến buổi chiều, Trần Triệu V. và Võ Thị Khánh Ng. đi chở Quỳnh Trâm về nhà V. Tại đây, cả nhóm đánh vào mặt, lưng, tụt quần em Tr., rồi dùng điện thoại của V. để quay clip. Trong số này có em Phan Huỳnh Nhất Th. dùng nồi cơm điện và mũ bảo hiểm đánh em Tr. nhiều nhất.

Sau khi quay clip, cả nhóm chia sẻ cho nhau rồi phát tán trên Facebook tài khoản "Nhấtt Thiênn".

Sáng 27/9/2022, phụ huynh em Thái Thị Quỳnh Tr. đến trường phản ảnh sự việc nhóm học sinh đánh em Tr. và đề nghị có hình thức xử lý. Trong ngày, phụ huynh em Tr. có đưa em đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Ban giám hiệu Trường THCS Lương Sơn đã mời 5 học sinh làm bản tường trình, kiểm điểm và lập biên bản xử lý vi phạm.

Sau đó, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cuộc họp xử lý vụ việc và thành phần tham dự gồm: Ban giám hiệu trường và giáo viên chủ nhiệm các lớp học sinh đang học, Bí thư Đoàn Thanh niên, cán bộ Phụ nữ, cán bộ Tư pháp (phụ trách công tác trẻ em); Công an thị trấn Lương Sơn (Phó Công an thị trấn và công an viên); phụ huynh các em học sinh…

Hội đồng kỷ luật trường họp và thống nhất kết quả hình thức xử lý kỷ luật đối với 5 học sinh tham gia đánh bạn: Tạm dừng học ở trường có thời hạn 1 năm, kể từ ngày 29/9/2022.

Em học sinh bị đánh là Thái Thị Quỳnh Tr. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh một em học sinh mặc áo trắng khoảng 12-13 tuổi bị đánh hội đồng trong một căn phòng. Theo nội dung clip, có cả nam và nữ tham gia, lấy tay và dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào người em học sinh mặc kệ em này la khóc thảm thiết. Những hình ảnh này lan truyền khiến nhiều người bức xúc…

Vụ gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt: Hé lộ vai trò của người phụ nữ 39 tuổi

Ngày 29/9, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can "vụ giao con chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt" gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Cụ thể, Viện đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt"; khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang (45 tuổi, trú đường Nguyễn Bính, phường Xuân Phú, TP.Huế) và bà Cao Thị Thu Bích (39 tuổi, ngụ tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chính thức phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Hai bị can trên liên quan đến vụ việc Bàng hoàng nhận được tro cốt con trai sau gần 1 tháng gửi vào cơ sở điều trị trẻ chậm phát triển mà Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra và Dân Việt đã thông tin. Hiện nay, do bà Bích đang mang thai và ông Quang bị tàn tật nên Công an tỉnh Lâm Đồng đã cấm đi khỏi nơi cư trú mà không bắt tạm giam hai bị can trên.

Được biết, qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định bà Bích có biết việc cháu Q tử vong và đã có giúp sức để ông Quang hỏa thiêu thi thể cháu Q.

Cụ thể, sau khi 2 người trên biết cháu Q tử vong đã bàn nhau đưa cháu Q về gia cho gia đình. Tuy nhiên, thời điểm đó, ông N là bố cháu Q đang bị bệnh, sợ gia đình bị sốc nên ông Quang và bà Bích đã không thông báo cho gia đình cũng như cơ quan chức năng mà tự thiêu thi thể cháu Q.

Đặc biệt, quá trình thiêu thi thể cháu Q không chỉ có mình ông Quang mà có sự giúp sức của bà Bích. Hơn nữa, địa điểm thiêu thi thể cháu Q không phải ở huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) mà là tại khu vườn của ông Quang tại Đắk Lắk.

Anh N.H.N gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế tố giác nội dung con trai của vợ chồng anh là cháu N.L.M.Q (SN 2019) tử vong bất thường sau khi được gửi vào một cơ sở chữa bệnh trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ.

Đi tù vì đánh chết người chặn đường xin tiền

Ngày 29/9, TAND tỉnh Quảng Trị xác nhận, vừa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo Hồ Văn Huy (2006), Hồ Văn Hương (2000) và Hồ Văn La (SN 1999, đều trú xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị) về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án là Hồ Văn H (SN 1996, trú xã Hướng Tân, Hướng Hóa) đã tử vong.

Dẫn giải bị cáo La và Hương đến phiên tòa. Ảnh: Bảo Hà

Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 14/12/2021, Hồ Văn Bi (SN 1986, không rõ lai lịch) điều khiển mô-tô không gắn biển kiểm soát chở Hồ Văn Cối và Hồ Văn H (đều trú xã Hướng Tân, Hướng Hóa, Quảng Trị) đến thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa) thì hết xăng.

Nhìn thấy phía trước có mô-tô BKS 74H1-203.73 do Hồ Văn Huy điều khiển, chở La và Hương nên Bi nói với H và Cối: "Xe gần hết xăng rồi, lên xin bọn nớ ít tiền đổ xăng" thì H nói: "Rứa thì chạy nhanh lên".

Khi đuổi kịp, H yêu cầu Huy dừng xe. Sau đó, H lên giọng xin tiền nhóm của Huy thì Hương (người trong nhóm của Huy) trả lời là không có tiền. Nghe H xin tiền, La đến mở cốp xe của Huy kiểm tra nhưng không có tiền.

H lại hỏi "Bây ở làng mô?". Hương trả lời "Ở làng Eo". Ngay lập tức, H đánh liên tiếp vào mặt Hương khiến thanh niên này ngã xuống rãnh thoát nước bên đường. H tiếp tục nhảy xuống rãnh nước đánh Hương.

Thấy H đánh Hương thì Bi xông vào đánh Huy. La lo sợ nên lấy tuốc-nơ-vít xông đến đánh Bi. Huy cũng quay lại cốp xe lấy tuốc-nơ-vít để đuổi đánh Bi. Bi bỏ chạy và nhặt đá ném về phía La và Huy nhưng không trúng. Huy và La tiếp tục đuổi đánh Bi lên phía xã Hướng Tân.

Sau khi Bi bỏ chạy, La quay lại thì thấy H không còn đánh Hương nữa mà đứng ở gần chỗ Hương bị ngã nên La chạy đến đánh H. Cả hai xông vào ẩu đả. H bị nhóm Huy – Hương – La dùng tuốc-nơ-vít, gạch, cây gỗ đánh. Sau khi gây án, nhóm Huy về xã Đakrông và ra đầu thú vào ngày 17/12/2021. Còn H được đưa đi cấp cứu, đến trưa 15/12/2021 thì tử vong.

Sau khi xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo La 11 năm tù; bị cáo Hương 10 năm tù và bị cáo Huy 5 năm tù cùng về tội "Giết người".

Phát hiện nhiều thi thể đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển ở Phú Quốc

Chiều 29/9, thượng tá Lê Minh Chánh - Phó Trưởng Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết: Công an thành phố đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ việc nhiều thi thể trôi dạt vào bờ biển tại khu vực biển Bãi Trường (thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ).

Phát hiện nhiều thi thể đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển ở Phú Quốc. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ ngày 29/9, người dân và lực lượng chức năng đã phát hiện 7 thi thể đang trong giai đoạn phân hủy trôi dạt vào khu vực biển Bãi Trường.

Hiện, lực lượng công an và các đơn vị chức năng liên quan có mặt tại hiện trường để tiến hành các bước điều tra ban đầu nhằm xác định nguyên nhân vụ việc, cũng như danh tính các nạn nhân.

Các lực lượng chức năng TP.Phú Quốc vẫn đang túc trực tại bờ biển đề phòng trường hợp tiếp tục có thêm thi thể dạt vào bờ.

Được biết, những ngày qua, trên vùng biển Phú Quốc có mưa to, sóng lớn.