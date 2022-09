Phát biểu tại buổi họp báo, đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đây là một sự việc đáng tiếc mà Công an tỉnh không mong muốn, nhưng đã xảy ra những vi phạm của cán bộ, chiến sĩ, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an nói chung và công an tỉnh Sóc Trăng nói riêng; đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: An Nam

Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, theo kế hoạch, Tổ tuần tra của Công an thị xã Vĩnh Châu gồm đại úy Hứa Trường An - Phó Đội trưởng, tổ trưởng; đại úy Châu Minh Trung; trung úy Nguyễn Quang Thái; đại úy Trần Minh Đời, thượng úy Đoàn Tấn Phong thực hiện việc tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT dịp lễ Sene Đolta vào chiều 25/9.

Khi phát hiện nam thanh niên chạy xe máy Exciter trên 100 phân khối chở theo một người có biểu hiện rượu bia và không đủ tuổi để điều khiển phương tiện giao thông, Tổ công tác đã phát tín hiệu dừng phương tiện nhưng hai người này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Tổ tuần tra tiếp tục đeo bám để dừng phương tiện qua các con đường, khi đến trước cơ sở thu mua tôm ở xã Vĩnh Hải mới dừng được phương tiện. Hai thiếu niên vi phạm được xác định là N.H.Đ. (16 tuổi) và L.T.L. (15 tuổi, cùng ngụ ấp Hòa Khởi, xã Hòa Đông). Tai đây đã xảy ra việc cán bộ không kiềm chế được cơn nóng giận nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

"Quang điểm của Công an tỉnh Sóc Trăng là cán bộ vi phạm ở mức độ nào thì sẽ xử lý đến mức độ đó, không bao che hay xử nhẹ mà xử nghiêm túc, đúng quy định", đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng khẳng định.

Theo người đứng đầu Công an tỉnh Sóc Trăng, đây là sự việc cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử nhưng ở mức đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc cho quần chúng nhân dân, nên công an tỉnh xử ở mức cao nhất (xử lý về hành chính) là tước danh hiệu CAND đối với 3 cán bộ, chiến sĩ..., đồng thời kỷ luật hai cán bộ khác.

Theo đại tá Sol, trước đó Thị ủy thị xã Vĩnh Châu cũng như Công an thị xã đã tiếp xúc với gia đình, yêu cầu đưa hai em Đ. Và L. đi kiểm tra sức khỏe, và sáng nay hai em đã được đưa đến bệnh viện 121 tại TP. Cần Thơ để thăm khám, và gia đình có thông báo cho biết hai em không có vấn đề gì, sức khỏe vẫn bình thường.

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Bắc - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cho biết, việc người dân phát tán clip cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu có hành vi đánh hai thiếu niên vi phạm giao thông như đã qua là không vi phạm pháp luật.