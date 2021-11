Vụ công an rút súng đe dọa nhân viên y tế Lâm Đồng: Có dấu hiệu tội phạm hay không?

Tạm đình chỉ công an rút súng đe dọa nhân viên y tế

Thông tin mới nhất, người công an rút súng đe dọa nhân viên y tế đã bị tạm đình chỉ công tác.

Bước đầu xác định người cầm là anh N.D.N. (31 tuổi), đang công tác tại Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).

Clip: Công an rút súng đe dọa nhân viên y tế khi bị nhắc đeo khẩu trang.

Trao đổi với PV Dân Việt, thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an huyện Lâm Hà cho biết: "Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng làm việc với anh N.D.N.

Sau đó, hai đơn vị đã xác định anh N.D.N. có những sai phạm như thế. Ngày hôm sau Công an huyện Lâm Hà và Đức Trọng đã làm việc với Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng và đại diện Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Anh N.D.N. (31 tuổi) đang công tác tại Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) rút súng liên tục chĩa vào đầu nhân viên y tế đã nhắc mình đeo khẩu trang. Ảnh: Cắt từ clip.

Đại diện Công an huyện Lâm Hà đã trực tiếp đứng ra xin lỗi Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng cùng nhân viên y tế trong ca trực tối ngày 11/11. Đồng thời, Công an huyện Lâm Hà đã tạm đình chỉ công tác đối với anh N.D.N".

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi sử dụng súng của anh N. là trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác, vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc và đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, anh N. là công an cấp huyện. Vậy hành vi của anh N. là thiếu chuẩn mực và có dấu hiệu sử dụng vũ khí trái pháp luật.

Cơ quan quản lý cán bộ này ngoài tạm đình chỉ công tác cần xem xét xử lý kỷ luật, xem xét trách nhiệm pháp lý.

Có dấu hiệu hình sự

Thông tin qua clip được công khai trên mạng xã hội cho thấy hai nhân viên y tế hoàn toàn chưa có hành vi gì gây ức chế, bức xúc hoặc sai phạm đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Hành vi chỉ là nhắc nhở đeo khẩu trang để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên người công an này không những không chấp hành lại còn chửi bới, thái độ có tính chất côn đồ, nhiều lần chĩa súng về phía nhân viên y tế đe dọa.

Theo Tiến sĩ Cường, trong vụ công an rút súng đe dọa nhân viên y tế, cơ quan chức năng sẽ xem xét làm rõ khẩu súng mà anh N. sử dụng có phải vũ khí quân dụng hay không. Nếu là vũ khí quân dụng, vụ việc là rất nghiêm trọng.

Trường hợp không phải là vũ khí quân dụng nhưng hành vi diễn ra nơi công cộng khiến nhiều người sợ hãi, hoảng loạn, dư luận bức xúc thì đây cũng là sự việc nghiêm trọng.

Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ tháng 7/2018, lực lượng vũ trang được trang vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường đã có phân tích pháp lý về vụ công an rút sung đe dọa nhân viên y tế. Ảnh.NVCC

Tuy nhiên, việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng vũ trang phải thuộc trường hợp pháp luật cho phép, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và những người xung quanh. Các trường hợp nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm an ninh, trật tự.

Với diễn biến sự việc thể hiện qua clip cho thấy việc sử dụng vũ khí của anh N. không phải là đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bởi vậy, việc sử dụng vũ khí như vậy là lạm quyền, đe dọa đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ khẩu súng mà anh N. sử dụng là súng gì, nếu là súng quân dụng được trang bị để thực hiện nhiệm vụ nhưng anh N. lại sử dụng trong tình huống không được phép, trái pháp luật thì người này sẽ bị xử lý kỷ luật.

Ngoài ra, kết quả xác minh cho thấy hành vi của anh N. được xác định là sử dụng súng trái phép, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, anh này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 BLHS 2015 với chế tài là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù.

Trường hợp xác định việc dí súng đe dọa khiến nạn nhân sợ hãi ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống của nạn nhân, anh N. có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội "Đe dọa giết người" theo Điều 133 BLHS 2015 với chế tài là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trong trường hợp không đủ căn cứ để xử lý hình sự, anh N. có thể sẽ phải chịu mức kỷ luật cao nhất là tước danh hiệu công an nhân dân.

"Với những cán bộ công an nhân dân mà thiếu tu dưỡng rèn luyện bản thân, có hành vi lộng quyền, lạm quyền, coi thường tính mạng sức khỏe của nhân dân nên loại khỏi lực lượng để đảm bảo trong sạch lực lượng công an nhân dân" – Tiến sĩ Cường nêu quan điểm.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, trên mạng xã hội lan truyền một clip cho thấy lúc 23 giờ 21 phút ngày 11/11 có 3 người đến Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng để khám chữa bệnh. Nam thanh niên mặc áo đỏ, lái xe ô tô màu trắng không đeo khẩu trang đã được nhân viên y tế nhắc nhở.

Tuy nhiên, nam thanh niên trên không những không chấp hành mà còn rút một vật màu đen giống súng ngắn chĩa vào đầu hai nhân viên y tế. Bên cạnh đó, nam thanh niên còn liên tục chửi bới nhân viên y tế trên.

Người đàn ông đi cùng đã liên tục can ngăn nhưng nam thanh niên vẫn liên tục chĩa súng vào đầu hai nhân viên y tế đã nhắc nhở mình đeo khẩu trang.

Vài phút sau, khi đã vào được bên trong nam thanh niên lại quay ra xe ô tô, mở cửa xe lấy chiếc áo màu xanh, cầu vai màu đỏ (giống áo trong ngành công an - PV) cầm vào phía sảnh của Trung tâm Y tế.