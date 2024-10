Vụ Công ty Đại Lộc Phát vẽ dự án "Đông Hòa 2 và 3" chiếm đoạt tiền tỷ: Khởi tố 3 đối tượng

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Như Khoa (SN 1978, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Lương Bằng (SN 1988, quê Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trần Thị Thu Thắm (SN 1991, quê Khánh Hòa) cũng bị khởi tố và cơ quan điều tra ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh về tội danh trên.

Công ty Đại Lộc Phát vẽ dự án ma, lừa tiền tỷ của khách hàng

3 đối tượng bị cáo buộc đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân (SN 1990, quê Hậu Giang), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng của 27 khách hàng.

3 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Trước đó, công an phát thông báo, từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2020, mặc dù không đủ năng lực tài chính, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không được cấp chủ trương đầu tư dự án khu dân cư nhưng Luân đã nhận chuyển nhượng các thửa đất số: 113, 114, 119, 120, 121 thuộc tờ bản đồ số 14 và các thửa số: 376, 377 thuộc tờ bản đồ số 7 là đất nông nghiệp tại xã Đông Hoà, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Luân giao cho Khoa, Bằng, Thắm và Nguyễn Hoàng Bảo Văn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy CNQSDĐ). Luân tự ý phân lô, đặt tên là dự án khu dân cư "Đông Hòa 2" và "Đông Hòa 3" với quy mô 69 lô đất, do Công ty Đại Lộc Phát làm chủ đầu tư.

Sau khi bán hết một số lô đất thuộc các thửa đất nêu trên, Luân tiếp tục ký hoặc chỉ đạo các cá nhân đứng tên trên Giấy CNQSDĐ ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho người khác.

Lúc này, Luân biết rõ mình không thể thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng như đã thỏa thuận nên Luân đặt làm giả 36 giấy chứng nhận đồng sở hữu giả đối với các thửa đất số 113, 114, 119, 120, 121 thuộc tờ bản đồ số 14 tại xã Đông Hòa.

Trong đó, Luân đã giao 28 Giấy CNQSDĐ giả cho 28 khách hàng, còn lại 8 Giấy CNQSDĐ giả chưa giao, nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền mua đất của khách hàng.

Đồng thời, thu lại toàn bộ các hợp đồng và phiếu thu tiền đã ký với khách hàng để che giấu hành vi phạm tội của bản thân.

Bằng thủ đoạn gian dối trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên, Luân cùng với sự giúp sức của Văn đã chiếm đoạt hơn 8,8 tỷ đồng của 48 khách hàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo ai là bị hại trong vụ án xảy ra tại dự án KDC Đông Hòa 2 và Đông Hòa 3 liên hệ đến cơ quan điều tra hoặc điều tra viên Cao Việt Hưng (0902.486.023) để cung cấp thông tin.