Vụ cựu Kế toán trưởng Công an quận Ba Đình chiếm đoạt tiền: Xử lý các đồng phạm thế nào?

Cựu Kế toán trưởng có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần

Như Dân Việt đã đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã ban hành cáo trạng, truy tố Phạm Tiến Dũng (SN 1960, trú Ba Đình, cựu Kế toán trưởng Công an quận Ba Đình) bị truy tố tội "Tham ô tài sản", quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan truy tố kết luận, với chức danh là Kế toán trưởng Công an quận Ba Đình, chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính, kế toán tại đơn vị, lợi dụng việc được quản lý tài chính của đơn vị, do cần tiền để sử dụng cho mục đích cá nhân, Phạm Tiến Dũng đã ký giả chữ ký của chủ tài khoản trên 12 ủy nhiệm chi, kèm theo séc bảo chi, thông đồng với một số đối tượng mượn tài khoản của người khác để chuyển tiền nhằm hưởng lợi và chiếm đoạt.

Ngoài ra, Dũng còn làm giả hồ sơ để rút tiền tang vật trong vụ án được gửi tại tài khoản tạm giữ của Công an quận Ba Đình mở tại Kho bạc quận Ba Đình để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, trong thời gian từ tháng 4/1995 đến tháng 12/1996, Dũng chiếm đoạt hơn 843 triệu đồng là tài sản của Công an quận Ba Đình để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Dũng sau gây án đã bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã. Đến ngày 20/12/2023, Dũng ra đầu thú. Quá trình điều tra, số tiền hơn 836 triệu đồng Dũng chiếm đoạt của Công an quận Ba Đình đến thời điểm cáo trạng được ban hành vẫn chưa khắc phục.

Cựu Kế toán trưởng Công an quận Ba Đình bị truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP.Hà Nội về tội "Tham ô tài sản". Tình tiết tăng nặng đối với bị can này là phạm tội nhiều lần; tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, đầu thú.

Theo cáo trạng số 274/CT-VKS-P3 của Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội, Phạm Tiến Dũng là bị can duy nhất bị truy tố.

Phạm Tiến Dũng đã ký giả chữ ký của chủ tài khoản trên 12 ủy nhiệm chi, kèm theo séc bảo chi, thông đồng với một số đối tượng mượn tài khoản của người khác để chuyển tiền nhằm hưởng lợi và chiếm đoạt tiền của Công an quận Ba Đình. Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Về các đối tượng liên quan trong vụ án, cơ quan truy tố xác định, Phạm Tiến Dũng đã bàn với các bị can Phí Đức Lực (SN 1959, trú Ba Đình, Hà Nội, có cửa hàng ở Giảng Võ), Vũ Thị Liên (SN 1954, trú Cầu Giấy, TP.Hà Nội, là người quen của Lực), Nguyễn Văn Dũng (SN 1960, trú Đống Đa, TP.Hà Nội, người cùng cơ quan cũ với Liên, có cửa hàng kinh doanh dịch vụ tổng hợp ở Đặng Trần Côn, Hà Nội) cung cấp tài khoản chuyển tiền.

Sau đó thông qua tài khoản của Nguyễn Văn Dũng để rút tiền mặt và chiếm đoạt của Công an quận Ba Đình số tiền hơn 543 triệu đồng.

Ngoài ra Phạm Tiến Dũng còn làm giả hồ sơ, ký giả chữ ký của ông Lê Xuân Yên – Phó Trưởng Công an quận Ba Đình để rút số tiền 300 triệu đồng trong tài khoản tạm giữ của Công an quận này gửi tại Kho bạc quận Ba Đình, sau đó chiếm đoạt để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Đối với các bị can Nguyễn Văn Dũng, Phí Đức Lực, Vũ Thị Liên, cơ quan truy tố xác định họ có hành vi đồng phạm giúp sức cho cựu Kế toán trưởng Công an quận Ba Đình tham ô, chiếm đoạt tài sản của Công an quận Ba Đình.

Quá trình điều tra vụ án, do Phạm Tiến Dũng bỏ trốn nên ngày 2/12/1997, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội ra quyết định tách hành vi liên quan đến các bị can Phí Đức Lực, Nguyễn Văn Dũng, Vũ Thị Liên; khi nào bắt được Phạm Tiến Dũng sẽ xử lý cùng.

Ngày 2/12/1997, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội ra 3 quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Phí Đức Lực, Vũ Thị Liên, Nguyễn Văn Dũng về tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa", theo Điều 133, Bộ luật Hình sự năm 1985.

"Ngày 2/6/2000, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Lực. Ngày 20/12/2023, Phạm Tiến Dũng bị bắt, do các bị can Nguyễn Văn Dũng, Vũ Thị Liên thực hiện hành vi phạm tội và bị khởi tố năm 1997. Xét về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, quy định tại Điều 45 Bộ luật Hình sự năm 1985, khoản 2, Điều 27 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị can Nguyễn Văn Dũng, Vũ Thị Liên" – cáo trạng nêu.

Căn cứ theo quy định, ngày 31/5/2024, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã quyết định đình chỉ vụ án đối với Nguyễn Văn Dũng, Vũ Thị Liên về tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa", quy định tại khoản 3, Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1985 (nay là tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 3, Điều 353, Bộ luật Hình sự năm 2015).

Đối với hành vi của Phạm Tiến Dũng ký giả chữ ký của ông Nguyễn Duy Hồng, Lê Xuân Yên trên các ủy nhiệm chi, làm giả hồ sơ để chiếm đoạt tiền của Công an quận Ba Đình được thực hiện từ năm 1995 – 1996, do sau khi phạm tội Dũng đã bỏ trốn nên đến nay hành vi này đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phạm Tiến Dũng về hành vi này là có căn cứ.

Với hành vi của Diện giúp Phạm Tiến Dũng rút số tiền 300 triệu đồng, tại cáo trạng ra ngày 2/12/1997, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội truy tố hành vi của Diện phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chiếm đoạt 300 triệu đồng tiền tang vật.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12, 13/1/1998, cơ quan truy tố đề nghị HĐXX rút hành vi truy tố 300 triệu đồng tiền tang vật, chỉ truy tố Diện chiếm đoạt 50 triệu đồng với lý do Phạm Tiến Dũng là vai trò chính bỏ trốn, khi nào bắt được Dũng sẽ xem xét trách nhiệm của Diện.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội nhận thấy, đến nay, vụ án đã phục hồi điều tra, xét thấy hành vi của Phạm Thị Diện giúp cho Phạm Tiến Dũng chiếm đoạt 300 triệu đồng tiền tang vật đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Diện về hành vi đồng phạm giúp sức là có căn cứ.