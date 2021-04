Như đã đưa tin, vào năm 2019 qua công tác nắm bắt tình hình tại địa phương, Công an phường Tân Hải và Công an thị xã Phú Mỹ đã đưa Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong (con trai ông Thiện) vào diện quản lý nghiệp vụ.

Đầu năm 2020, công an nhận được một số đơn thư nặc danh tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của Lê Thái Thiện. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, các đơn thư không có địa chỉ nên chưa tìm ra các bị hại.

Đến ngày 4/8/2020, công an tiếp tục nhận được đơn tố giác tội phạm của một bị hại có tên cụ thể và nhanh chóng làm việc với bị hại. Từ lời khai, chứng cứ của bị hại cung cấp, công an đã vào cuộc điều tra và sau đó tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Ông Thiện được mệnh danh là đại gia "Thiện Soi" bởi ông sở hữu biệt thự dát vàng toạ lạc trên QL51 mang tên "Thiện Soi" (tên hai vợ chồng ông Thiện ghép lại).

Độ giàu của ông từng khiến cho nhiều người dân địa phương cũng như du khách phải trầm trồ, ngưỡng mộ.