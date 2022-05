Vụ đâm thủng bụng người yêu vì ép đi nhà nghỉ không thành: Lộ diện kẻ thủ ác

Ngày 11/5, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đối tượng giết người bất thành tại Hải Phòng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.Lào Cai.



Theo đó, vào khoảng18 giờ 30 phút ngày 10/5, tại khu vực thôn Luổng Láo 2 (xã Cốc San, TP.Lào Cai), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Cốc San và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng vây bắt thành công đối tượng Lê Văn Luân (SN 1987, Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai).

Lê Văn Luân được xác định là đối tượng gây ra vụ giết người bất thành ở TP.Hải Phòng vào cuối tháng 4/2022.

Đối tượng Lê Văn Luân bị bắt tại tỉnh Lào Cai sau khi dùng dao đâm người yêu vì ép đi nhà nghỉ không thành. Ảnh: CACC

Về diễn biến vụ việc, bước đầu cơ quan công an làm rõ, Lê Văn Luân có quan hệ yêu đương với chị Đào Thị X (SN 2000, Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai). Năm 2021, chị này xuống TP.Hải Phòng mở tiệm spa làm đẹp.

Đến đầu năm 2022, Lê Văn Luân xuống TP.Hải Phòng, ở chung với người yêu, tuy nhiên do thường xuyên mâu thuẫn, Luân sau đó chuyển thuê trọ ở địa điểm khác.

Rạng sáng 28/4, Luân đến spa của người yêu rồi rủ người yêu đi nhà nghỉ, tuy nhiên chị X từ chối. Trước diễn biến này, Luân dùng dao đe dọa, ép chị X đi.

Chị X sợ hãi hô hoán, Luân liền dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, lưng, cánh tay người yêu khiến người phụ nữ gục xuống. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời, chị X may mắn qua cơn nguy kịch.

Với Luân, sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn ở nhiều địa bàn. Theo cơ quan công an, Luân đã trốn ở Hà Nam, Hà Nội rồi sau đó về TP.Lào Cai.

Đến chiều tối qua, Luân đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao Lê Văn Luân cho Công an TP.Hải Phòng điều tra, xử lý.