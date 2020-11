Vụ đánh con dâu và 2 cháu nhập viện: Bố chồng viết thư tuyệt mệnh

Sau khi xảy ra sự việc ông Hoàng Trần Cổn (SN 1950, ngụ tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trong bữa ăn cơm tối đã xích mích với con dâu là chị P. T. D. (SN 1986). Trong cơn nóng giận ông C. đã đánh chị D. cùng hai cháu nội của mình là H.B.N. (9 tuổi) và cháu H.N.V. (4 tuổi), Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh tập trung điều tra, làm rõ.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Cơ quan chức năng xác định hung khí ông Cổn sử dụng để đánh 3 nạn nhân là búa đinh.



Theo lời khai ban đầu của chị D. thì trong bữa ăn ông Cổn chê canh không ngon dẫn đến bức xúc rồi ra tay với 3 mẹ con chị. Tuy nhiên, lúc khám tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện lá thư tuyệt mệnh do ông Cổn để lại với nội dung "vĩnh biệt thế giới này" trong nhà ông Cổn.

Hiện cơ quan công an vẫn chưa lấy được lời khai vì ông Cổn đang hôn mê tại bệnh viện.

Còn về phía 3 nạn nhân, chị D. vẫn đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Cháu N. và cháu V. được chuyển sang bệnh viện Sản nhi Nghệ An để tiếp tục cứu chữa. Ngoài ra, chị D. đang mang thai đứa con thứ ba hơn 23 tuần, diễn biến sức khỏe thai nhi đang được các bác sỹ theo dõi.



Cháu N. sức khỏe đã dần ổn định, cháu V. bị vỡ hộp sọ, tiên lượng xấu.

Cháu V. được xác định bị vỡ hộp sọ, tuy nhiên chưa phát hiện thấy tụ máu não, hiện tại tình trạng khi tỉnh khi mê, tiên lượng xấu.



Quá trình bị ông nội đánh, cháu N. đã nhanh chân chạy thoát ra ngoài rồi kêu cứu hàng xóm. Lúc này, ông Cổn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chị D. và hai cháu sau đó đã được người dân đưa đi bệnh viện ở TP Vinh (Nghệ An) cấp cứu trong tình trạng chấn thương khá nặng.

Theo tìm hiểu của PV, vợ chồng ông Cổn sinh được 3 người con, người vợ đã mất, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Sau khi lập gia đình, vợ chồng chị D. sinh được 2 người con gái, hiện chị D. đang mang thai đứa con thứ 3. Do hoàn cảnh khó khăn, anh H. thường xuyên phải đi làm ăn xa, vợ và 2 con gái ở chung nhà với ông nội.