Vụ đánh lái xe ở tỉnh Bình Phước: Cần khởi tố thủ phạm Bùi Văn Hoàng Anh

Như Dân Việt đã đưa tin "Công an tỉnh Bình Phước đang truy lùng kẻ hành hung tài xế xe tải" (16/12/2024): Vào chiều 15/12/2024, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một tài xế ngồi trong cabin xe tải của mình. Bất ngờ, bị một người đàn ông mở cửa trèo lên xe rồi dùng tay đánh vào vùng đầu tài xế. Tiếp đó, người đàn ông còn đạp vào người và tiếp tục dùng tay đánh vào người tài xế, ngay bên cạnh có một phụ nữ đang bế cháu nhỏ với vẻ mặt rất hoảng sợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân phản ánh vụ việc xảy ra trên địa bàn TP. Đồng Xoài, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an TP..Đồng Xoài đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng cử lực lượng tiến hành xác minh để kịp thời xử lý.

Đối tượng Bùi Văn Hoàng Anh (trái) đang làm việc với điều tra viên tại trụ sở Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ảnh: C.A

Với tinh thần khẩn trương, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đồng Xoài đã tỏa ra nhiều hướng và phối hợp các lực lượng chức năng truy tìm đối tượng. Đến khoảng 14 giờ 40 phút ngày 16/12, Đội Cảnh sát hình sự tìm được chiếc xe ôtô chở đối tượng nghi vấn ở tại xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; đồng thời, mời 3 người có liên quan về Công an TP.Đồng Xoài làm việc.

Qua làm việc, cả 3 người khai nhận, khoảng 15 giờ ngày 15/12, sau khi Bùi Văn Hoàng Anh (SN 1989, thường trú ấp Đập Thủ, xã Tân Quế Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) uống rượu ở nhà bạn là Bùi Văn Long (SN 1986, tại xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Hoàng Anh và Long nhờ Nguyễn Ngọc May (SN 1989, trú xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe ôtô bán tải biển số 61C-403.85 chở đến TP.Đồng Xoài để nhậu tiếp. Trên đường đi, Hoàng Anh ngồi ở hàng ghế sau, còn Long ngồi ghế phụ.

Hình ảnh Bùi Văn Hoàng Anh đang đánh đập dã man lái xe Nguyễn Văn Cường. (Ảnh cắt ra từ clip).

Khi đến đoạn đường ĐT.741 thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú thì xe của nhóm Hoàng Anh thắng gấp - do ôtô tải biển số 47H-028.43 do anh Nguyễn Văn Cường (SN 1985, trú xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) vượt lên bên trái ở khoảng cách rất gần. Lúc này, Hoàng Anh bị dồn người và đập đầu vào ghế phía trước của xe ôtô.

Do đã uống rượu say và bị va, nên Hoàng Anh bực tức chửi tài xế Cường. Sau đó, xe ôtô do May điều khiển đuổi theo. Đến khu vực ngã tư gần dốc Tà Bế, có tín hiệu đèn giao thông (thuộc ấp 2, xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài), cả 2 xe cùng dừng vì gặp đèn đỏ.

Hoàng Anh liền xuống xe chửi bới, rồi trèo lên xe của anh Cường, tự mở cửa xe và đánh nhiều cái vào đầu, người anh Cường gây vết thương bầm tím. Đến khi Long can ngăn thì Hoàng Anh mới dừng lại và trở lại xe cùng cả nhóm bỏ đi.

Đối tượng Bùi Văn Hoàng Anh tại cơ quan Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ảnh: C.A

Theo thượng ta Nguyễn Anh Tuấn: Hiện Công an TP.Đồng Xoài đang tiếp tục xác minh, lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Công an TP.Đồng Xoài cũng liên lạc mời nạn nhân là lái xe Nguyễn Văn Cường tới Công an TP.Đồng Xoài để ghi nhận vụ việc, tình trạng sức khỏe, thương tích…, sau khi bị hành hung.

Trong lúc đó, nhận định về sự vụ này, luật sư Nguyễn Tấn Thi - Giám đốc Văn phòng luật sư Hoa Sen - cho rằng: "Việc đổ cho uống rượu, trước khi đánh người, công an cần tiếp tục điều tra xem có đúng là uống rượu hay không. Nhưng, với hành vi của tấn công, đánh đập mang tính côn đồ của đối tượng Bùi Văn Hoàng Anh đối với tài xế Nguyễn Văn Cường - trong lúc đang điều khiển xe.

Hành vi này đã hội đủ dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 134 - Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi khoản 22, Điều 1 - Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017).

Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xét vào tình tiết vụ án, mục đích, hậu quả, việc đánh người gây thương tích trên cần phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự".