Vụ đốt bơm kim tiêm "hun khói" khu dân cư: Công ty TNHH Bình Lợi chôn, đốt rác thải

Video: Máy xúc đất lẫn bơm kim tiêm lên ô tô tải chở đến bãi đất trống đổ thẳng ra môi trường

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, sáng 28/12/2023, nhận được phản ánh của người dân ở đầu đường Kẻ Giàn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội xuất hiện một điểm đốt bơm kim tiêm gây khói nghi ngút, mùi khét lẹt ảnh hưởng đến đời sống người dân.



Một số người dân sinh sống gần khu vực chôn và đốt bơm kim tiêm trái phép, quá bức xúc trước hiện tượng này đã báo cáo thông tin đến Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh và công an phường Xuân Đỉnh.

Bãi để máy móc của Công ty TNHH Bình Lợi, nơi đơn vị chôn, đốt bơm kim tiêm gần khu dân cư sinh sống. Ảnh: Văn Hoàng

"Ngay sau khi tôi báo sự việc đến Công an phường Xuân Đỉnh thì chủ thuê đất sửa máy ủi ngay lập tức cho máy ủi lấp đất xuống hố đang đốt. Nhưng ngày 27/12 lại múc đất lên, đốt ngùn ngụt rồi vùi đất lại, giờ vẫn cứ âm ỉ cháy và bốc mùi khét lẹt, rất khó chịu" - một người dân bức xúc.



Theo một số người dân sinh sống gần khu vực đốt bơm kim tiêm, việc đốt như vậy gây ảnh hưởng đến môi trường và không được phép, không có sự chứng kiến của chính quyền địa phương cũng như các ban ngành liên quan.

Bơm kim tiêm bị đốt cháy bốc khói nghi ngút trước khi công nhân Công ty TNHH Bình Lợi dùng máy xúc lấp đất. Ảnh: Văn Hoàng

Không phải bơm kim tiêm mà là khẩu trang!?

Để tìm hiểu rõ sự việc, sáng 29/12/2023, nhóm phóng viên Báo điện tử Dân Việt đến ghi nhận tại khu vực trước đó được cho là đốt, chôn bơm kim tiêm. Nơi này thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Bình Lợi để bãi máy, một số công nhân đang sửa chữa máy móc.

Trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Đình Đại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh, ông Đại khẳng định nắm rõ sự việc và đã chỉ đạo xử lý ngay từ khi nhận phản ánh, Công an Kinh tế của quận Bắc Từ Liêm cũng vào cuộc. "Mình khẳng định đó là khẩu trang, không phải bơm kim tiêm" - Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh nói.

Bơm kim tiêm được vứt xuống hố trước khi đốt tại khuôn viên bãi máy của Công ty TNHH Bình Lợi. Ảnh: Văn Hoàng

Khi phóng viên cho xem hình ảnh và video bơm kim tiêm đang cháy, các hộp bìa cát tông cũng ghi rõ bơm kim tiêm, ông Đại giải thích: "Hôm 23/12/2023, phường nhận được phản ánh có tình trạng chôn lấp rác tại bãi đất trống của Công ty TNHH Bình Lợi, tôi gọi ngay cho công an phường xuống kiểm tra, thấy bìa cát tông ghi thiết bị y tế, tôi đề nghị công an phường báo cảnh sát môi trường công an quận".

"Khi công an quận mở ra thấy khẩu trang, phía công ty nói trước đây mua về để đi làm từ thiện, khi bóc ra đúng là khẩu trang chưa sử dụng, chúng tôi nhắc nhở họ bất kể rác thải nào cũng phải xử lý có quy trình chứ không phải chôn như vậy.

Bơm kim tiêm còn sót lại tại hố chôn rác thải trái phép bên trong khuôn viên bãi máy của Công ty TNHH Bình Lợi. Ảnh: Văn Hoàng

Họ móc lên mang đi xử lý, nhưng họ móc không hết nên mình nói xử lý như thế vi phạm luật môi trường. Ngày 28/12, công ty móc lên đốt, khẩu trang có nilon có mùi khét dân lại phản ánh nên tôi báo cho tổ dân phố, họ đã dùng nước tưới lên, dập lửa" - ông Đại cho biết thêm.

Để chứng minh chỗ rác thải đốt không phải bơm kim tiêm, ông Đại cho biết thêm: "Công an quận Bắc Từ Liêm lập biên bản như vậy, không phải bơm kim tiêm mà là khẩu trang chưa qua sử dụng. Phường chỉ phối hợp, xử lý tiếp theo như thế nào bên Công an quận Bắc Từ Liêm sẽ thực hiện".

Video: Những người mặc áo công nhân Công ty TNHH Bình Lợi đưa thùng cát tông và tải có dấu hiệu chứa rác thải chưa qua xử lý lên xe ô tô tải trước khi chuyển đi đổ thẳng ra môi trường gần khu dân cư.

Công ty TNHH Bình Lợi chôn, đốt rác thải

Phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã đến văn phòng của Công ty TNHH Bình Lợi tại phố Kẻ Giàn, phường Xuân Đỉnh liên hệ làm việc. Trao đổi qua điện thoại với ông Hoàng Tiến Lợi, đại diện Công ty TNHH Bình Lợi, sau khi nghe phóng viên trao đổi nội dung về việc chôn, đốt bơm kim tiêm trong khu đất của công ty, ông Lợi ngập ngừng cho biết: "Bên này có đốt gì đâu".

Phóng viên đề cập tới việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh đã xác nhận sự việc và công an quận cũng vào cuộc, lập biên bản, ông Lợi cho hay: "Sao tôi không biết gì, tôi gọi về nhà xem thế nào, tôi không biết việc này là thế nào". Ông Lợi cũng hỏi rất kỹ phóng viên báo nào, ở đâu, đồng thời hẹn sau khi kiểm tra sẽ thông tin.

Rất nhiều bơm kim tiêm được bỏ xuống hố chôn lấp, sau đó lại múc lên để đốt. Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh xác nhận là khẩu trang chứ không phải bơm kim tiêm của Công ty TNHH Bình Lợi. Ảnh: Văn Hoàng

Tuy nhiên, đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29/12/2023, phóng viên nhận được phản ánh của người dân kèm video hình ảnh một chiếc máy xúc đang xúc đất lẫn bơm kim tiêm lên chiếc ô tô tải cỡ lớn mang BKS 29C-514.98 để di chuyển đi nơi khác.

Trong quá trình di chuyển, xe ô tổ tải vào lấy đất lẫn bơm kim tiêm, nhiều người mặc áo công nhân Công ty TNHH Bình Lợi còn bỏ những thùng cát tông và những tải bơm kim tiêm họ nhặt trong quá trình múc đất lên xe tải để bỏ vào đáy thùng xe.

Chứng kiến cảnh này, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Lợi nhưng bất thành. Thông tin cũng được báo đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh, người này cho biết đang họp, sẽ cho lực lượng công an đến nắm tình hình.

Nhóm phóng viên đã di chuyển theo chiếc xe tải BKS 29C-514.98 chở đầy đất và bơm kim tiêm từ khu vực chôn, đốt trái phép của Công ty TNHH Bình Lợi di chuyển qua đường Kẻ Giàn, Tân Xuân, Phạm Văn Đồng đến một bãi đất trống đổ thẳng ra môi trường gần khu dân cư. Toàn bộ hành trình nhiều chuyến vận chuyển của chiếc xe tải đã được ghi hình.

Máy xúc và xe tải chở đất lẫn bơm kim tiêm từ khuôn viên bãi máy của Công ty TNHH Bình Lợi di chuyển đi nơi khác sau khi phóng viên phản ánh đến UBND phường Xuân Đỉnh. Ảnh: Văn Hoàng

Đến 15 giờ 50 phút ngày 29/12/2023, phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh thông tin đến Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Đại tá Hùng cho cho biết sẽ kiểm tra luôn thông tin phản ánh.

Sáng 2/1/2024, phóng viên Báo điện tử Dân Việt tiếp tục liên hệ với ông Lợi, Công ty TNHH Bình Lợi, ông này khẳng định: "Không phải chôn bơm kim tiêm trên bãi đất trống", còn việc vận chuyển đi nơi khác thì ông Lợi "chưa nắm được, hôm nay đi làm kiểm tra lại có gì sẽ thông tin lại". Tuy nhiên đến khi đăng tải bài viết này chúng tôi chưa nhận được phản hồi từ ông Lợi.

Chiếc xe BKS 29C-514.98 chở chất và bơm kim tiêm đến đổ tại một bãi đất trống gần khu dân cư sinh sống ven đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Quang Minh

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.