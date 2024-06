Vụ dùng dao quắm chém bố và anh trai ở Hà Nội: Người bố đã tử vong

Ngày 26/6, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố bắt giữ Trần Khánh Hà (SN 1983, trú xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Trần Khánh Hà. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo nhà chức trách, khoảng 21h45 ngày 25/6, xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong gia đình, Trần Khánh Hà đã sử dụng dao quắm chém bố đẻ là ông L. (SN 1953) và anh trai là anh H. (SN 1978).

Hai nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Do thương tích nặng, ông L. đã tử vong.

Hình ảnh từ camera ghi lại cảnh Hà dùng dao quắm chém bố và anh trai. Ảnh: Chụp từ clip.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ về nhà. Nhận tin báo, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng, thu giữ hung khí gây án.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông cởi trần, cầm con dao quắm chém bố và anh trai. Dù 2 nạn nhân đã ngã ra đường và không còn phản kháng, nghi phạm vẫn chém thêm nhiều nhát trước khi bỏ đi.