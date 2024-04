Vụ Facebooker "Thang Dang" nói Chủ tịch Sacombank bị cấm xuất cảnh: Bộ Công an phản hồi gì?

Như Dân Việt đã đưa tin, liên quan đến thông tin cho rằng ông Dương Công Minh – Chủ tịch Ngân hàng Sacombank bị cấm xuất cảnh, ngày 2/4, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã ký văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông kiến nghị xử lý thông tin sai lệch trên mạng.

Theo ngân hàng này, trên trang Facebook mang tên "Thang Dang" có đăng tin về việc ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

"Chúng tôi khẳng định, thông tin này hoàn toàn bịa đặt và vu khống để bôi xấu lãnh đạo Sacombank. Ông Dương Công Minh hoàn toàn không liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, không bị cấm xuất cảnh theo như thông tin Facebook mang tên "Thang Dang" đã lan truyền" - văn bản phát đi từ Sacombank thông tin.

Trước thông tin sai sự thật cho rằng Chủ tịch Sacombank bị cấm xuất cảnh, phía ngân hàng này đã phát đi thông tin bác bỏ. Ảnh: MK

Đáng chú ý, theo Sacombank, tài khoản Facebook mang tên "Thang Dang" đã nhiều lần đăng tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank.

Ngân hàng Sacombank đề nghị các cơ quan quan tâm và xử lý Facebook mang tên "Thang Dang" theo quy định.

Ở diễn biến trước khi thông tin này được Sacombank phát đi chỉ 1 ngày, vào ngày 1/4/2024 tài khoản Facebook "Thang Dang" đăng tải thông tin cho rằng ông Dương Công Minh có liên quan đến hành vi giúp bà Trương Mỹ Lan rửa tiền và đã bị Bộ Công an cấm xuất cảnh.

Cũng trong ngày 2/4, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an xác định, cho đến thời điểm hiện nay, ông Dương Công Minh - Chủ tịch Ngân hàng Sacombank không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh. Bộ Công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính, ngân hàng.

Chiều nay (3/4), liên quan đến vụ việc này, trả lời câu hỏi của báo chí tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô – Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các thông tin sai sự thật sẽ bị điều chỉnh bởi Luật An ninh mạng, Luật Hình sự, Luật Dân sự và các quy định liên quan.

Phía Bộ Công an cũng phát đi thông tin khẳng định có dư luận cho rằng Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh là sai sự thật. Ảnh: SCB

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, trên tinh thần ai vi phạm pháp luật thì bị xử lý bởi pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Chia sẻ thêm về vấn đề các thông tin sai sự thật xuất hiện trên mạng, Trung tướng Tô Ân Xô cho rằng phải xử lý sớm thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc; phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào năm 2023, Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội đã gửi công văn đến Ngân hàng Sacombank để trả lời về việc giải quyết đơn phản ánh của ngân hàng đề nghị xem xét, xử lý Facebooker "Thang Dang" về hành vi đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật, xâm phạm uy tín, hình ảnh của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, Sở này đã làm việc với ông Đặng Tất Thắng – chủ tài khoản Facebook "Thang Dang" để làm rõ nội dung do Sacombank phản ánh. Ông Thắng từng là Chủ tịch Hãng hàng không Bamboo Airway.

Thanh tra Sở sau đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Tất Thắng do đã có hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank.

Ông Thắng bị xử phạt căn cứ theo điểm d, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng quy định về việc cấm lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Ông Đặng Tất Thắng từng là lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn FLC và Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways). Vị này từ nhiệm khi phía ông Dương Công Minh tiếp quản hãng hàng không này.

Tại Đại hội thường niên 2023 của Sacombank, một cổ đông đã chất vấn HĐQT Sacombank về việc không chia cổ tức nhiều năm nay dù ngân hàng liên tục có lợi nhuận lớn qua các năm.

Lãnh đạo Sacombank giải thích lý do chưa chia cổ tức vì ngân hàng vẫn đang nỗ lực để sớm hoàn thành Đề án tái cơ cấu ngân hàng theo phê duyệt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Sau khi tái cơ cấu thành công ngân hàng sẽ được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận để lại các năm trước đó.

Ông Đặng Tất Thắng sau đó viết lên trang cá nhân của mình: "Làm ngân hàng dù ở bất cứ đâu trên thế giới này là lãi nhất rồi mà cổ đông không được chia cổ tức trong 7 năm thì đúng là Chủ tịch Ngân hàng Sacombank là người bất tài, anh này với mình còn là người không có đức…".