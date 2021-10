Vụ giáo viên bị kẻ cuồng tín chặt đầu ám ảnh người Pháp suốt 1 năm

Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy (thứ hai từ trái sang) và các quan chức Pháp khác bày tỏ sự kính trọng đối với thầy giáo Samuel Paty - người bị một kẻ cuồng tín Hồi giáo chặt đầu hồi năm ngoái. Ảnh Reuters.



Là một giáo viên lịch sử, thầy Paty chịu trách nhiệm dạy môn công dân. Để minh họa cho quyền báng bổ, tự do ngôn luận và tự do lương tâm, người thầy này đã trưng bày những bức tranh biếm họa về Nhà tiên tri Muhammad dẫn đến việc ông bị một kẻ cuồng tín Hồi giáo chặt đầu.

Thầy Paty bị giết bởi thanh niên tị nạn Chechnya 18 tuổi tên là Abdouallakh Anzorov, người đã bị cảnh sát bắn chết.

Vụ việc thảm khốc xảy ra ở vùng ngoại ô phía bắc Paris đã gây ám ảnh lâu dài, một phần vì Pháp coi trường học là vùng đất linh thiêng, nơi mà học sinh có quyền đặt câu hỏi về mọi thứ, chấp nhận sự khác biệt, tin vào Chúa hay không và đặt các giá trị của nước Pháp lên trên tôn giáo hoặc bản sắc dân tộc của nước khác.

Tưởng niệm cái chét của thầy giáo Paty sau 1 năm, tờ nhật báo Le Monde của Pháp hôm 14/10 đã đăng một bài bình luận có tiêu đề Paty: Một chấn thương lâu dài - Cảm giác sốc vẫn chưa vơi bớt".

Học sinh tại một trường trung học ở Paris hôm thứ Sáu 15/10 dành một phút im lặng để tưởng niệm thầy Samuel Paty, một giáo viên bị chặt đầu bởi một kẻ cuồng tín Hồi giáo vào năm ngoái. Ảnh EPA.

Cảm giác bàng hoàng chưa vơi đó đã được phản ánh vào thứ Sáu 15/10 khi khắp nước Pháp diễn ra hoạt động tưởng niệm thầy Paty. Một nhóm các giáo sĩ từ Nhà thờ Hồi giáo Lớn ở Paris đã đến đặt vòng hoa bên ngoài ngôi trường nơi ông Paty đã dạy ở Conflans-St.-Honorine.

David Feutry, một giáo viên lịch sử tại một trường trung học ở Dreux, cách Paris khoảng 80km về phía tây Paty "cảm thấy sứ mệnh phải giải thích tại sao chúng ta có thể chỉ trích tôn giáo, tại sao tự do lương tâm là quan trọng, và tại sao quyền bảng bổ lại quan trọng".

Vụ việc cũng thổi bùng cuộc tranh luận về an ninh và nhập cư, chính trị cực đoan trong cuộc chạy đua tới cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới. Pháp được cho là đang tiến tới một cuộc bầu cử mà cánh hữu thống trị vì cánh tả chưa tìm ra câu trả lời cho những lo ngại về an ninh. Một cuộc thăm dò dư luận được công bố vào tháng 4 bởi Journal du Dimanche chỉ ra rằng 86% người Pháp coi an ninh là một vấn đề bầu cử chính, tăng từ 60% vào một năm trước đó.