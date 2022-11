Vụ giết nữ chủ quán cà phê: Nghi phạm đã khai gì với Cảnh sát hình sự tỉnh Long An?

Chiều 28/11, Công an tỉnh Long An thông tin chính thức việc lực lượng trinh sát hình sự của tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt khẩn cấp Trương Công Minh (45 tuổi, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, Long An). Theo đó, nghi phạm này khai đã trực tiếp giết nữ chủ quán cà phê ở khu vực cầu Mồng Gà, ấp 3, xã Long An, huyện Cần Giuộc.

Theo Công an tỉnh Long An, kết quả trên nhờ sự phối hợp nhanh của Công an tỉnh, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an Đồng Nai.

Khoảng 10h30 ngày 27/11 (tức 42 giờ sau gây án), Minh bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Minh được di lý từ Đồng Nai về Long An.

Trương Công Minh - nghi phạm giết nữ chủ quán cà phê. Ảnh: Thiên Long

Nghi phạm khai, khoảng 12h ngày 25/11, khi ghé quán quán cà phê ven đường thuộc ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc, thấy chị H.H.D (41 tuổi, quê xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đeo nhiều vòng vàng nên nảy sinh ý định xấu.

Lợi dụng sự mất cảnh giác, đối tượng rút con dao Thái Lan giấu sẵn trong người lao vào đâm trúng lưng nạn nhân 2 nhát, sau đó cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu nạn nhân.

Khi xác định nữ chủ quán cà phê đã chết, đối tượng đã lấy của nạn nhân gồm: 1 sợi dây chuyền vàng 18K, 1 đôi bông tai vàng trắng, 1 đôi bông tại trái châu, 21 vòng ximen vàng 18K, 1 vòng đeo tay vàng 18K có đính đá màu trắng, 1 mặt dây chuyền vàng 18K hình hoa mai, 1 nhẫn vàng 18K đính đá màu trắng, 3 đoạn vàng 18K (loại nối vòng cẩm thạch) cùng số tiền 8.100.000 đồng.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 17h ngày 25/11, người dân phát hiện một phụ nữ nằm bất động trên nền nhà tại một quán cà phê ở ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc, trên người có nhiều vết dao đâm. Nạn nhân được xác định là chị H.H.D (41 tuổi, quê Cà Mau).

Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo người nhà và những người dân gần đó cho biết, thường ngày nạn nhân đeo nhiều trang sức, tuy nhiên qua kiểm tra trên người vòng vàng không còn. Xác định đây là vụ án mạng, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Giết người, cướp tài sản", đồng thời tập trung lực lượng, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tập trung điều tra, truy bắt đối tượng.