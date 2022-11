Ngày 28/11, theo thông tin từ Công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Cơ quan CSĐT đang điều tra, xử lý đối tượng Lê Đại Phước Thành Nhân (26 tuổi, ngụ đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP.Vũng Tàu) về hành vi gây rối trật tự công cộng xuất phát từ việc chó 2 nhà cắn nhau - theo PLO.

Đối tượng Lê Đại Phước Thành Nhân tại cơ quan công an. Ảnh: Công an. Nguồn: Lao Động



Thông tin cụ thể từ Lao Động: Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 23h ngày 21.11, Nhân dắt chó đi vệ sinh tại khu vực vỉa hè đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP.Vũng Tàu thì xảy ra việc chó của Nhân cắn nhau với chó của quán ăn gần nhà. Do vậy, nên giữa Nhân và nhóm người nhân viên của quán xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.



Sau khi cãi vã, Nhân bỏ về nhà và khoảng 15 phút sau, đã quay lại quán, đồng thời cầm theo một khẩu súng ngắn màu đen chỉ lên trời và nổ súng (bắn 1 phát).

Khẩu súng đối tượng nổ súng vì mâu thuẫn việc chó 2 nhà cắn nhau được giao nộp cho cơ quan công an. Ảnh: Công an. Nguồn: Lao Động

Nghe tiếng nổ, nhóm nhân viên của quán (khoảng 4 người) chạy đến chỗ Nhân đứng và hai bên tiếp tục cãi nhau. Được những người xung quanh can ngăn nên Nhân đã cầm súng, nhặt vỏ đạn đi về nhà.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhận được thông tin, Công an TP. Vũng Tàu đã mời Nhân và 4 nhân viên của quán ăn về trụ sở làm việc.

Qua đó, Nhân khai nhận đã đặt mua khẩu súng trên mạng và giao nộp cho công an cùng với 26 viên đạn chưa sử dụng và 1 vỏ đạn; 1 gậy kim loại ba khúc; 1 bình xịt màu đen có chữ TAKE DOWN.

Qua lời khai cùng các tang vật, Công an TP.Vũng Tàu đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Sau đó có quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đại Phước Thành Nhân về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện cơ quan chức năng đang thu thập thông tin, làm rõ các đối tượng có liên quan. Đồng thời, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.