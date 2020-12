Vụ hàng loạt phụ nữ bán vé số bị cướp, cưỡng hiếp: Lộ chân dung ma mãnh của "yêu râu xanh"

Công an huyện Long Thành đã bắt giữ Bình. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Theo cảnh sát, Bình là nghi phạm thực hiện nhiều vụ hiếp dâm, cướp tài sản của những người phụ nữ bán vé số dạo trên địa bàn huyện Long Thành.

Trước đó, từ tháng 4 đến tháng 11 vừa qua trên địa bàn huyện Long Thành (Đồng Nai) liên tiếp xảy ra các vụ “hiếp dâm, cướp tài sản”, nạn nhân là những phụ nữ bán vé số dạo.

Ngày 29/4, chị L.M.H (SN1993, quê Bình Định) đến cơ quan công an trình báo về việc bị một thanh niên tiếp cận mua vé số rồi hiếp dâm sau đó cướp tài sản là sợi dây chuyền vàng. Vụ việc xảy ra tại lô cao su thuộc xã Long Đức, huyện Long Thành.



Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Long Thành xác lập chuyên án và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức đấu tranh, làm rõ.Tiếp đến, ngày 14/9, chị L.K.T (SN1980, quê quán tỉnh Sóc Trăng) và ngày 16/11 chị V.T.H (SN 1979, trú ở Đồng Nai ) đến cơ quan Công an trình báo bị một thanh niên với cùng thủ đoạn, mua vé số nhưng nói quên mang theo tiền và yêu cầu bị hại lên xe để về nhà lấy tiền trả. Tin lời, các bị hại đã ngồi sau xe, nhưng đối tượng đã chở đến khu vực lô cao su, vườn mì hoang vắng để thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản gồm điện thoại, tiền, vé số….

Qua xác minh, rà soát, công an xác định Bình là kẻ tình nghi số 1. Ngày 28/12, công an đã bắt giữ Bình tại một nhà trọ ở phường Tam Phước, TP Biên Hoà.

Tại cơ quan công an, Bình đã quanh co chối tội, thản nhiên tỏ ra không biết gì về các vụ việc phụ nữ bị cưỡng hiếp trên địa bàn quanh khu vực mình sinh sống. Tuy nhiên, khi các trinh sát đưa ra những chứng cứ, tài liệu “thép” chứng minh hành vi phạm tội của Bình, đối tượng này mới cúi đầu nhận tội.



Tại cơ quan công an, thông tin đối tượng do các bị hại cung cấp rất mơ hồ, ngoài đặc điểm đối tượng là nam giới khoảng 40 tuổi, tầm cao 1m60, dáng người hơi mập thì không có thông tin gì khác, địa điểm gây án đều là khu vực hoang vắng, ít người qua lại.



Sau nhiều tháng rà soát, Công an huyện Long Thành phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai và Công an các tỉnh, huyện lân cận đã nhận định hung thủ gây án có thể là người địa phương khác đến làm ăn sinh sống trên địa bàn nhưng am hiểu, thông thuộc địa bàn. Nguyễn Thái Bình, một người hành nghề tự do, quê tại tỉnh Trà Vinh nhưng đến địa bàn TP.Biên Hòa làm thuê đã lọt vào tầm ngắm.

Từ đó, mọi tài liệu về Bình được rà soát đồng thời xâu chuỗi vào lời khai của các bị hại và các chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã xác định Bình chính là “yêu râu xanh” đã hiếp dâm, cướp tài sản các bị hại nói trên.

Đến ngày 28/12, các trinh sát đã ập đến bắt giữ Nguyễn Thái Bình và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.