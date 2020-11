Vụ Hương Giang xuất hiện ở nhà antifan: Công an nói gì?

Ngày 4/11, trên mạng xuất hiện biên bản được cho là ghi lại buổi làm việc giữa Hương Giang và antifan do Công an phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) lập. Tuy nhiên, biên bản chỉ có chữ ký của người lập đã được làm mờ.

Zing đã liên hệ với Công an phường Thảo Điền để tìm hiểu về sự việc.

Trao đổi với phóng viên, một đại diện cơ quan này cho biết không đủ thẩm quyền để cung cấp thông tin. Vị cán bộ đề nghị phóng viên liên hệ với Công an thành phố.

Theo người này, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 2 yêu cầu Công an phường Thảo Điền báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc.

Công an phường Thảo Điền cũng không xác nhận có hay không việc cử cán bộ công an đi cùng Hương Giang tới nhà của antifan để làm việc.

Ngày 3/11, Hương Giang đăng tải tâm thư trên Facebook, thừa nhận xuất hiện quá nhiều trên truyền hình.

"Mấy hôm nay có nhiều luồng thông tin nhưng chắc chắn sẽ có nguồn thông tin chính xác nhất cung cấp cho báo chí. Phường đã tập hợp hết cho quận để báo lên thành phố", vị này chia sẻ.

Ngoài ra, theo vị cán bộ, việc quay clip và tung lên mạng cũng đang được cơ quan chức năng điều tra để xử lý.

Liên hệ với Công an quận 2, đơn vị này cho biết chờ chỉ đạo từ Công an TP.HCM mới có thể cung cấp thông tin. Zing sẽ tiếp tục liên hệ với Công an thành phố để làm rõ vụ việc.

Trao đổi thêm với Zing về trình tự tiếp nhận tin tố giác từ công dân, đại diện Công an phường Thảo Điền cho biết cơ quan này làm đúng theo trình pháp luật quy định. Khi có sự việc xảy ra, công dân đến công an để trình báo, ở đây sẽ có cán bộ tiếp nhận. Sau đó, việc xác minh tin tố giác sẽ được tiến hành.

Tùy vào tính chất vụ việc, phạm vi tố giác mà cơ quan chức năng sẽ có cách thu thập, xác minh thông tin. Trong trường hợp tin báo khẩn cấp thì bắt buộc công an phải xuống trực tiếp nơi đó để xác minh.

"Công an làm việc khách quan, không lệ thuộc vào yếu tố nào. Ca sĩ hay người nổi tiếng thì đều là công dân Việt Nam. Chúng tôi căn cứ vào tính chất vụ việc để tiến hành xử lý", đại diện công an phường nói.

Sau khi bị nhóm antifan công kích liên tục, tối 31/10, Hương Giang đã đăng tải clip gần 18 phút đến tận nhà antifan để đối chất, sau đó hóa giải hiểu lầm khiến nhiều người quan tâm.

Trong clip ghi lại hình ảnh nữ ca sĩ trò chuyện với một người phụ nữ tên Phương đang bế con nhỏ. Cạnh đó có một người mặc trang phục giống công an. Tuy nhiên tất cả hình ảnh đều đã được làm mờ.

Tối 3/11, Hương Giang nói lời xin lỗi trên trang Facebook cá nhân, đồng thời thừa nhận bản thân đã nóng giận khi giải quyết sự việc.

Hoa hậu chuyển giới viết: "Việc Giang cần làm duy nhất lúc này không phải là giải thích hay chứng minh, mà cần chậm lại để nhìn nhận bản thân. Và mình cũng cần phải nói một lời xin lỗi chân thành tới khán giả. Hương Giang xin lỗi vì thời gian qua chưa thể trở thành một nghệ sĩ hoàn thiện mọi mặt để làm hài lòng mọi người.

Xin lỗi nếu sự xuất hiện của Hương Giang quá dày đặc trên truyền thông và các chương trình truyền hình nhưng không thể mang lại một thái độ đủ tốt để làm cho mọi người thấy thư giãn và giải trí, mà mang lại cảm giác khó chịu khi phải nghe quá nhiều ý kiến và quan điểm cá nhân của Hương Giang".

Hương Giang cho hay cô sẽ ẩn những bài viết cũ liên quan đến sự việc ồn ào này và muốn khép lại mọi chuyện.