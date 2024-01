Vũ khí Mỹ gửi cho Ukraine hỏng hóc 'đắp chiếu' nhưng Washington tuyên bố 'phũ' với Kiev

Ukraine đã gặp phải tình trạng thiếu vũ khí, đạn dược trầm trọng kể từ khi gói viện trợ của Mỹ dành cho nước này bị đình trệ.

Theo Business Insider, viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã bị chặn do đảng Cộng hòa bỏ phiếu bác bỏ gói an ninh bổ sung do chính quyền Biden đề xuất vào tháng 12 năm ngoái. Theo đó, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết điều đó có nghĩa là Mỹ không thể giúp sửa chữa, bảo dưỡng các loại vũ khí đã gửi tới Ukraine.

Thiếu tướng Patrick Ryder nhấn mạnh rằng, vào thời điểm này, Mỹ không thể giúp Ukraine “duy trì các hệ thống mà trước đây chúng tôi đã cung cấp cho họ”. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc không nói rõ những loại vũ khí Mỹ nào ở Ukraine đang cần hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng.

Năm ngoái, quân đội Mỹ đã dẫn đầu một nhóm giúp đỡ lực lượng Ukraine sửa chữa vũ khí bị hỏng trong khi chiến đấu ở tiền tuyến qua điện thoại và qua trò chuyện video.



Từ một cơ sở ở Ba Lan, nhóm gồm các binh sĩ, tình nguyện viên và nhà thầu từ Mỹ cũng như các nước đồng minh của Ukraine đã hỗ trợ sửa phần cứng cho lực lượng Ukraine ở tiền tuyến.

Nhưng hiện hỗ trợ sửa chữa không thể được tiếp tục nếu không có sự ủng hộ từ Quốc hội Mỹ để thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine, Thiếu tướng Ryder nói.

“Và vì vậy, một lần nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội và kêu gọi cấp viện trợ bổ sung càng sớm càng tốt”, ông nói.

Mỹ đã trình bày đề xuất hỗ trợ an ninh hơn nữa cho Ukraine trước Quốc hội vào ngày 6/12 năm ngoái.

Nhưng đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu bác bỏ kế hoạch này, với yêu cầu trước tiên đảng Dân chủ phải ủng hộ các biện pháp chặt chẽ hơn ở biên giới Mỹ-Mexico.

Tác động của việc viện trợ bị đình trệ ngày càng được cảm nhận rõ ràng hơn ở Ukraine khi kho đạn dược ngày càng bị thu hẹp và quân đội Ukraine phải thu hẹp quy mô hoạt động quân sự ở tiền tuyến, không thể tiến hành các cuộc phản công quy mô lớn.

Trong cuộc phỏng vấn với Business Insider tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng, việc Ukraine thiếu sự hỗ trợ của phương Tây sẽ dẫn đến tình trạng quân đội ở tiền tuyến thiếu hụt cực lớn pháo binh, tên lửa phòng không và rất nhiều người lính sẽ chết và bị thương.

“Ukraine sẽ gặp khó khăn, Ukraine sẽ yếu hơn và đây sẽ là cơ hội để Nga tấn công chúng tôi”, ông Zelensky nói với Business Insider trong cuộc phỏng vấn.