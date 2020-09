Vụ khủng bố 11/9: Những bức ảnh sau 19 năm vẫn còn ám ảnh

- Trong 102 phút, 2.977 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố 11/9, gồm nhiều vụ tấn công ở thành phố New York, bang Washington và thị trấn Shanksville, bang Pennsylvania, Mỹ. Trong số gần 3.000 nạn nhân, 343 người là lính cứu hỏa thành phố New York, 23 người là sĩ quan cảnh sát thành phố New York và 37 người là sĩ quan tại Cảng vụ New York. - Độ tuổi của các nạn nhân là từ 2 đến 85. Theo thống kê, 80% nạn nhân là nam giới. - Roselle, một chú chó dẫn đường, đã đưa chủ nhân Michael Hingson, một phụ nữ bị mù, chạy thoát từ tầng 78 của tòa tháp phía bắc chỉ ít phút trước khi tòa tháp sụp đổ. Cả hai đều thoát nạn. - Trước khi vụ khủng bố xảy ra, 5 trong số 19 tên không tặc đã ở trong một nhà nghỉ gần cổng của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ. - Các tòa tháp sụp đổ tạo ra 1,8 triệu tấn mảnh vụn và các công nhân phải mất 3,1 triệu giờ để dọn sạch. Mất 99 ngày, lực lượng cứu hỏa mới dập tắt hoàn toàn ngọn lửa âm ỉ sau khi 2 tòa tháp sụp đổ.