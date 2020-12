Vụ lái xe khách kêu cứu vì bị côn đồ tấn công: Đệ tử ruột Tốt "Bốn" của Cường "Dụ" vừa bị bắt là ai?

Theo đó ngày 18/12, Công an tỉnh Thái Bình đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 10/12 tại xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Hoàng Tiến Đạt (SN 1991) trú tại tổ 9, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình; Nguyễn Ngọc Tốt (SN 1990, biệt danh Tốt "Bốn") trú tổ 7, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình; Đặng Duy Hoài (SN 1989) trú tại thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình.

Các đối tượng bị bắt về tội "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ Luật hình sự. Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải phê chuẩn.

Trong các đối tượng này thì Tốt "Bốn" là đệ tử ruột của Nguyễn Văn Cường (42 tuổi, biệt danh Cường "Dụ", giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường). Văn phòng Công ty Phúc Cường tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải được Cường giao cho Tốt quản lý. Theo một số nguồn tin, Tốt "Bốn" vừa từ nước ngoài về được khoảng 1 năm nay.

Hiện, Công an tỉnh đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải tập trung điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.



Trước đó, tài xế Nguyễn Minh Lập (chủ xe khách 29 chỗ chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội) có đơn cầu cứu các cơ quan chức năng.

Xe máy và ôtô khách gắn logo Phúc Cường chén ép, chặn đầu phương tiện của anh Lập

Ngày 6/12, xe của anh Lập bị 2 người đàn ông chạy xe máy đập vỡ kính chắn gió. Đến sáng 10/12, anh Lập bị một ôtô con chặn ở xã Nam Hà, huyện Tiền Hải. Sau đó, anh Lập và phụ xe bị nhóm côn đồ hành hung phải nhập viện.

Ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1978) trú tại tổ 22, phường Kỳ Bá, Vũ Thành Vinh (SN 1994), trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP Thái Bình và Bùi Duy Khánh (SN 2001), trú tại thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại điều 178 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra, Cường đã cùng Vinh, Khánh điều khiển xe đến đoạn đường Hoàng Văn Thái, TP Thái Bình thì Vinh và Khánh nhìn thấy xe khách Minh Lập đang đi từ hướng Cầu Kìm về ngã tư Thiên Trường, các đối tượng đã dùng gạch ném vào cửa kính của xe khách Minh Lập khiến kính xe bị vỡ vụn. Vụ việc khiến dư luận quần chúng nhân dân rất bức xúc.

Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh làm rõ.