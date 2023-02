Vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 người tử vong: Chuyển hồ sơ cho Công an TP.Thủ Đức thụ lý

Lật thuyền khiến 1 người tử vong

Chiều 6/2, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 người chết, đơn vị đã lập hồ sơ, chuyển vụ việc cho Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Cảnh sát có mặt xử lý vụ việc, qua điều tra xác định toạ độ vụ việc xảy ra thuộc địa phận TP.HCM. Ảnh: Nha Mẫn

Theo đó, vào ngày 5/2, khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Biên Hòa đã cử lực lượng cảnh sát giao thông và cán bộ điều tra có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định vị trí xảy ra tai nạn trên sông Đồng Nai nhưng nằm trên tọa độ thuộc địa bàn TP.Thủ Đức, TP.HCM, do đó đã quyết định giao vụ việc lại cho Công an TP.Thủ Đức tiếp tục điều tra.

Về phần phương tiện bị lật, theo Chi cục đăng kiểm số 6, Cục Đăng kiểm Việt Nam, thuyền mang số hiệu ĐN - 1228 do bà Nguyễn Thị Ngọc H. (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là chủ sở hữu, có số đăng kiểm: ĐN-1228/V60-00582.

Phương tiện bị lật vẫn còn hạn đăng kiểm. Ảnh: Nha Mẫn

Tàu có công suất máy chính 12CV, chở được 12 người. Phương tiện này được Trung tâm quản lý đường thủy (Sở GTVTT TP.HCM) kiểm tra ngày 19/01/2023, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số 00061/23S50, thời hạn giấy chứng nhận ngày 26/01/2024.

Sông Đồng Nai nơi xảy ra sự cố. Ảnh: Nha Mẫn

Như tin đã đưa, khoảng 8 giờ 50 ngày 5/2, ông Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) điều khiển thuyền số hiệu ĐN-1228 chở 12 khách trên sông Đồng Nai (từ bờ bên chùa Châu Đốc 3, địa phận TP.HCM sang bờ phía TP.Biên Hòa).

Khi thuyền ra giữa sông (Km 31+600, giáp ranh TP.HCM và tỉnh Đồng Nai) thì va vào sà lan số hiệu VL-15108 do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) điều khiển.

Cú va chạm khiến thuyền lật úp, 11 hành khách được cứu sống, riêng chị N.T.H (đang mang thai, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) tử vong.

Đến 14 giờ 30 cùng ngày, thuyền ĐN-1228 đã được trục vớt, đưa lên bờ. Vụ việc tiếp tục được điều tra.