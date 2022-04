Vụ ly cà phê Phượng Hoàng lửa 7,2 triệu đồng: Chủ quán tự in hóa đơn để câu like

Ngày 21/4, liên quan đến việc xuất hiện trên Facebook tờ hóa đơn in giá ly cà phê Phượng hoàng lửa có giá 7,2 triệu đồng, đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an TP.Bảo Lộc cho biết Công an TP.Bảo Lộc đã tiến hành xác minh.

Tờ hóa đơn in giá ly cà phê Phượng hoàng lửa 7,2 triệu đồng xuất hiện gây xôn xao mạng xã hội.

Cụ thể, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Bảo Lộc và Công an phường Lộc Tiến đã làm việc với ông Nguyễn Quốc Huy để xác minh tính xác thực của hóa đơn tính tiền này.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Huy thừa nhận hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có tổng tiền 28,8 triệu đồng không phải là sự thật. Hóa đơn này do ông Huy tự in rồi đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình để nhằm câu like.

Chính vì vậy, Công an TP.Bảo Lộc đã yêu cầu ông Nguyễn Quốc Huy gỡ bỏ các thông tin mà ông đăng tải về hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” giá 28,8 triệu đồng trên trang Facebook cá nhân và Zalo của mình theo quy định.

Cơ quan chức năng làm việc với ông Nguyễn Quốc Huy ngày 12/4, sau khi xuất hiện hoá đơn tính tiền cà phê 249.000 đồng/ly trước đó.

Bên cạnh đó, ông Huy cũng được yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định khi đăng tải các thông tin trên Facebook và Zalo đảm bảo tính chính xác, minh bạch. Nếu ông Huy tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện hóa đơn tính tiền tại quán cà phê Photo and bike coffee. Điều đặc biệt khiến cư dân mạng thắc mắc là ly cà phê Phượng hoàng lửa có giá lên đến 249.000 đồng.

Tuy nhiên, quán cà phê trên chưa niêm yết thực đơn đối với món cà phê Phượng hoàng lửa. Trong thực đơn của quán chỉ có món đồ uống cà phê trứng giá từ 100-249 ngàn đồng nhưng có sự tẩy xóa và chỉnh sửa còn mới.

Ông Nguyễn Quốc Huy (chủ quán cà phê Photo and bike coffee) cho biết, tất cả các chỗ chỉnh sửa tạm thời đều đã làm từ trước Tết Nguyên đán. Ông Huy cũng thừa nhận việc không niêm yết giá món cà phê Phượng hoàng lửa trên thực đơn của quán.