Cụ thể, ngày 19/9, thông tin từ lãnh đạo Công an quận Đống Đa, Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án hình sự "Giết người", "Bắt giữ người trái pháp luật" để làm rõ vụ nam thanh niên bị đâm gục trên vỉa hè ở trước cửa số nhà 22 Láng Hạ (phường Láng Hạ, quận Đống Đa).

Cơ quan này cũng đã tạm giữ hình sự Lê Văn Thức (SN 1993, trú thôn Chi Mai, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra. Thức được xác định là kẻ đã đuổi theo xe máy của nạn nhân, ép nạn nhân vào lề đường rồi dùng dao hạ sát người này.

Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Thức để điều tra hành vi giết người. Ảnh: CACC

Nạn nhân bị Thức đâm tử vong là anh N.Q.Th (SN: 1995, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). Một nạn nhân khác bị Thức ép lên xe taxi rồi khống chế đưa đi nơi khác là chị N.T.Tr (SN: 1993, Văn Chấn, Yên Bái).

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, tối ngày 15/9/2022, Lê Văn Thức bắt xe từ Thái Nguyên xuống cửa hàng của anh Th để tìm gặp chị T nhưng không gặp được.

Khi Thức chuẩn bị đi về thì phát hiện anh Th đang chở chị Tr bằng xe mô tô SH đi qua nên bắt taxi đuổi theo. Thức đã yêu cầu lái xe taxi vượt lên ép, chặn đầu xe mô tô của anh Th. Sau đó, Thức xuống xe, dùng dao đâm vào đầu và ngực anh Th rồi khống chế, ép chị Tr lên xe taxi, bỏ trốn về Thái Nguyên.

Đến khoảng 6 giờ 45 phút ngày 16/9/2022, Thức bị lực lượng Công an bắt giữ tại khu vực cây xăng dầu số 6, xã Cao Thắng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Trong vụ việc này, tình tiết liên quan đến tài xế xe taxi làm theo yêu cầu của Thức khi ép xe máy của 2 nạn nhân vào lề đường, sau đó dẫn đến việc Thức nhảy xuống đâm gục nam thanh niên trên vỉa hè rồi khống chế người phụ nữ, Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, đánh giá chứng cứ, tài liệu để xác định hành vi của tài xế xe taxi có vi phạm hay không.

Ở một diễn biến khác, tại cơ quan điều tra, Thức khai có quan hệ tình cảm với chị Tr từ trước. Đáng chú ý, Thức đã có vợ con ở quê nhưng vẫn có mối quan hệ tình cảm với chị Tr. Thức cũng khai thời gian này thấy chị Tr thân mật, hay đi cùng với anh Th nên ghen tuông.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 15/9/2022, Công an quận Đống Đa (Công an phường Láng Hạ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 nam thanh niên nằm bất tỉnh (máu chảy nhiều, nghi vấn bị đâm) tại hè phố trước số nhà 22 phố Láng Hạ (gần cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải nhưng đã tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Th.

Công an quận Đống Đa đã phối hợp các phòng chức năng; Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định.

Đến khoảng 6 giờ 45 phút ngày 16/9/2022, Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Văn Thức khi đối tượng đang bỏ trốn tại khu vực cây xăng dầu số 6, xã Cao Thắng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Lực lượng thu giữ 01 dao (loại dao bấm) dài khoảng 20cm, rộng khoảng 3cm. Thời điểm bắt giữ đối tượng, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn chị Tr đang bị đối tượng khống chế.