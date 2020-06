Vụ ngàn khối cát bị rút ruột ở Nước Xa: Huyện kêu gọi “cát tặc” đến nhận lại cát

Ngày 13/6, đại diện Văn phòng UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, sau bản tin của Dân Việt "Quảng Nam: Mỏ cát cả ngàn khối ở sông Nước Xa bị rút ruột", UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan vào cuộc kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trái phép tại cầu Nước Xa.

Theo đó, ông Trần Toại - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My đã ký công văn giao Công an huyện, Phòng TNMT huyện này cùng xã Trà Giác kiểm tra, truy quét khai thác cát sỏi trái phép tại khu vực cầu Nước Xa, giáp ranh 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My.

Những đống cát khổng lồ dọc khu vực Nước Xa được "cát tặc" khai thác từ dưới sông lên nhưng chưa được đưa đi tiêu thụ

Theo công văn trên, qua kiểm tra ngày 8/6 cho thấy, hiện nay tại khu vực cầu Nước Xa (giáp ranh giữa xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My và xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) đang có tình trạng khai thác và tập kết lượng cát, sỏi trái phép, gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến dòng chảy, môi trường và các công trình hạ tầng.

Để xử lý vấn đề này, UBND huyện giao cho Công an huyện chủ trì, điều tra làm rõ tổ chức, cá nhân khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực nói trên, trên cơ sở đó xử lý nghiêm theo quy định; Phòng TNMT huyện theo dõi, kiểm tra và triển khai các biện pháp tăng cương công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện. Tham mưu phối hợp với UBND huyện Nam Trà My để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát sỏi trái phép tại khu vực cầu Nước Xa.

"Cát tặc" mở đường kiên cố vào khai thác cát trái phép

Bên cạnh đó, UBND huyện Bắc Trà My giao Công an huyện vào cuộc điều tra, xử lý "cát tặc". UBND huyện này còn kêu gọi "cát tặc" đến nhận lại số cát đã khai thác trái phép và phê bình UBND xã Trà Giác vì đã để xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép tại khu vực cầu Nước Xa nhưng không kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định.

"UBND xã Trà Giác tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý tình trạng khai thác cát sỏi tại khu vực cầu Nước Xa. Quản lý số cát sỏi (khoảng 70m3) hiện đang tập kết tại khu vực cầu Nước Xa thuộc địa phận xã Trà Giác.

Tổ chức niêm yết, thông tin công khai số cát sỏi nêu trên, sau ngày 15/6 nếu không có tổ chức, cá nhân đến nhận thì lập biên bản, báo cáo UBND huyện để tịch thu và xử lý theo quy định…", Công văn yêu cầu.

Lãnh đạo huyện Bắc Trà My có công văn giao xã Trà Giác tổ chức niêm yết, thông tin công khai số cát sỏi nêu trên, sau ngày 15/6 nếu không có tổ chức, cá nhân đến nhận thì lập biên bản, báo cáo UBND huyện để tịch thu và xử lý theo quy định

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, huyện đã chỉ đạo điều tra và sẽ cương quyết xử lý nghiêm việc khai thác cát trái phép này.

Trước đó, Dân Việt đã phản ánh tình trạng "cát tặc" hằng ngày rút ruột cát trái phép với số lượng lớn tại cầu Nước Xa thuộc xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My một cách công khai.

Việc khai thác cát ở Nước Xa đã được Trưởng phòng TN&MT huyện Nam Trà My và Bắc Trà My thừa nhận, đó là mỏ cát không được cấp phép.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Thông - Trưởng Phòng TNMT huyện Bắc Trà My cho biết: "Trước đây, khu vực này (khu vực Nước Xa), phòng cùng lực lượng chức năng đã từng tổ chức kiểm tra, nhưng khi lên hiện trường thì "vườn không nhà trống", không tìm ra người trực tiếp khai thác nên khó xử lý".

Cũng theo ông Thông, cát dọc sông Nước Xa là trôi về theo mùa, hễ có mưa lũ thì cát trên thượng nguồn trôi xuống, trữ lượng khoảng 1.000 - 2.000 mét khối, trữ lượng cát ít nên khó đưa vào quy hoạch. Mỗi lần đi khảo sát đưa vào quy hoạch thì không có cát, còn qua mùa mưa thì cát lại đổ về nên khó quản lý nổi. Còn việc cho rằng doanh nghiệp khai thác, đơn vị sẽ kiểm tra lại…