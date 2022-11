Vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá ở Cà Mau: "Họ đánh bằng roi cá đuối, bắt ăn cá sống"

Liên quan vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá, 2 ngày nay trên mạng xã hội vừa xuất hiện clip ghi lại hình ảnh Trương Văn Trung với thương tích đầy mình, kể về quá trình bị đánh trên tàu.

Đoạn clip dài 5 phút 37 giây cho thấy, ông Trung đã vào bờ trước đó và đi khám bệnh. Trên người ông Trung xuất hiện rất nhiều vết thương.

Cụ thể, ông Trung kể lại: "Tôi hơi yếu và chậm tay, làm không kịp với anh em nên họ đánh đập, hành hung tôi như vậy. Thấy mình làm yếu thì họ lấy roi cá đuối đánh, rồi bị dập thịt... Tới giờ ăn cơm, họ ăn nhậu cho đã rồi kêu người khác bẻ 1, 2 cây răng bằng kìm cho tôi bỏ cái tật. Tài công nói là nếu không làm thì bẻ răng hết mấy thằng mày. Họ còn bắt tôi ăn 11 con cá sống, nếu không ăn thì sẽ bị đánh".

Cũng theo ông Trung, đến khi có người ra thay thế ông mới được đưa vào bờ để điều trị vết thương.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đoạn clip trên được quay lại khi ông Trung mới vào bờ vào cuối tháng 5/2022. Sau đó, ông Trung đã được người thân đưa đi khám bệnh tại một phòng khám đa khoa ở thị trấn Sông Đốc.

Hình ảnh người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá. Ảnh cắt từ clip

Như đã thông tin, đêm 15/11, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man như thời Trung cổ. Hình ảnh của clip cho thấy vụ việc xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển.

Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có động thái can ngăn mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân. Hành động dã man trên khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, trong hai ngày 28 và 30/5, hai ngư phủ Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang; tạm trú tại thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời) và ông Lê Văn Bình (30 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang, tạm trú không cố định tại thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời) đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo về việc bị Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi), Nguyễn Công Toàn (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi), cùng ngụ huyện Trần Văn Thời, đánh gây thương tích trên ghe đánh bắt thủy sản mang biển kiểm soát số BT 97993 TS.

Theo đó, ngày 4/1, ghe đánh bắt thủy sản trên do bà Phạm Thị Hà làm chủ xuất bến ra biển hoạt động tại cửa sông Ông Đốc, trên ghe có tất cả 7 thuyền viên gồm: Nguyễn Công Toàn là tài công, Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ. Sau đó, một thuyển viên không làm biển được nên quá giang ghe khác vào bờ, bà Hà thay thế Lê Văn Bình ra biển hoạt động cùng các thuyền viên khác.

Thời điểm anh Trung, người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu, đi điều trị vết thương Ảnh: CTV

Sau khi ra biển, ghe hoạt động bình thường. Đến ngày 23/5/2022, Trung bị Toàn, Tỵ và Hùng đánh gây thương tích (lỗ tai phải, gãy 4 cây răng, dập môi, gối phải). Ngày 24/5, Bình bị Toàn và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một răng.

Qua làm việc, Bình và Trung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

Công an thị trấn Sông Đốc ba lần yêu cầu Hà điều ghe vào bờ để làm rõ vụ việc nhưng bà Hà chưa đưa ghe vào bờ để làm việc (ghe chưa vào bờ nên không làm việc được với các đối tượng trên ghe) nên chưa xử lý được vụ việc. Trong khi đó, Bình và Trung tiếp tục đi biển (ghe khác) chưa vào bờ.

Ngày 18/11, Cơ quan điều tra, Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án Hành hạ người khác.