Vụ người mặc sắc phục công an đạp, đánh dân ở Bình Phước: Đề xuất đình chỉ trưởng Công an xã

Công an huyện Phú Riềng đã tham mưu đề xuất Công an tỉnh Bình Phước đình chỉ công tác với Trưởng Công an xã Bình Sơn, liên quan clip đánh người dân.