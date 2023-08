Xác minh và xử lý nghiêm người mặc sắc phục liên tục dùng chân đạp, đánh người dân ở Bình Phước Xác minh và xử lý nghiêm người mặc sắc phục liên tục dùng chân đạp, đánh người dân ở Bình Phước

Công an tỉnh Bình Phước đang chỉ đạo Công an huyện Phú Riềng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc người dân tố bị người mặc sắc phục công an đạp, đánh gây thương tích.