Một phụ nữ nghi bị cứa cổ gây trọng thương

Ngày 28/7, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ người phụ nữ nghi bị cứa vào cổ.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: A.X.

Theo đó, khoảng 16h45 cùng ngày, nhiều người dân nghe tiếng la hét thất thanh của 1 phụ nữ tại một căn kiot trên đường D1, phường An Thạnh (Thuận An). Sau đó, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện 1 người phụ nữ ôm vết thương ở vùng cổ tháo chạy ra ngoài thì gục ngã nên vội đưa đi cấp cứu.

Một số nhân chứng cho hay, thời điểm này có người nam cầm theo vật nhọn nghi là hung khí, bỏ chạy ra ngoài rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an TP.Thuận An đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.