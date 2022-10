Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 11/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an Quận 12 làm việc với bà N.T.M.H (sinh năm 1981, ngụ tại phường Tân Thới Hiệp, Quận 12) về hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân (có tên "M…M…") đăng tải bài viết có nội dung kêu gọi người dân rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).

Tung tin thất thiệt về ngân hàng SCB, bà N.T.M.H (sinh năm 1981, ngụ Quận 12) bị Công an TP.HCM mời lên làm việc. Ảnh: CACC

Tại cơ quan Công an, bà H. đã thừa nhận hành vi soạn thảo, đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Bà H. đã tự xóa bỏ các thông tin trên và cam kết không tái phạm.

Về sự việc trên, dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Bá Thường (đoàn luật sư TP.HCM) nhận định: Vụ việc chưa có kết luận điều tra cụ thể thì với hành vi trên nếu nhẹ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đưa thông tin sai sự thật với mức phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng (căn cứ khoản 1 Điều 4 & Điều 101 Nghị Định 15/2020/NĐ-CP).

Luật sư Lê Bá Thường, đoàn luật sư TP.HCM. Ảnh: NVCC

Đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm (khoản 3 Điều 101 NĐ 101/2020). Nếu mức độ nặng đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì còn có thể bị khởi tố hình sự về "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" với mức phạt cao nhất, tội này đến 7 năm tù (Căn cứ Khoản 2 Điều 331 BLHS 2015).

Theo luật sư Thường, nếu hành vi này còn có sự tác động của các thế lực thù địch quấy rối tung tin đồn nhằm gây rối tình hình an ninh trật tự, chống phá nhà nước CHXHCNVN thì còn có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù từ 5-12 năm về "Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (điểm b khoản 1 Điều 117 BLHS2015).

Ngoài ra, hành vi này nếu có thiệt hại thì ngân hàng SCB có quyền yêu cầu bà H bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp này sẽ căn cứ theo quy định của Bộ luật Dân sự, sẽ áp dụng nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định tại Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015.