Vụ người vi phạm "tố" bị CSGT vụt vào mặt: Lãnh đạo Công an TP.Vĩnh Yên nói gì?

Hình ảnh camera an ninh bên đường ghi lại cảnh nam thanh niên đi xe máy ngược chiều bỏ chạy khi gặp chốt CSGT Công an TP.Vĩnh Yên.

Mấy ngày qua, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip quay lại cảnh một nam thanh niên dính nhiều máu trên mặt và cơ thể, người này được cho là vi phạm giao thông, bị CSGT - Công an TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc dùng dùi cui vụt vào mũi, bị thương ở mắt.

Theo đó, nhiều tài khoản đăng tải vụ việc kèm hình ảnh, clip quay cảnh anh C. dính nhiều máu trên mặt và cơ thể, nằm bị thương trên vỉa hè.

Một nhân chứng là hàng xóm của nạn nhân cho biết, khoảng 22h tối 1/7, khi anh đến khu vực ngõ 7 đường Nguyễn Tất Thành thì nhìn thấy anh Đ. C. (nạn nhân) được người dân đỡ vào quán nước ven đường để sơ cứu.

Lúc này, anh C. còn tỉnh táo và kể lại rằng, khi đi lên đoạn ngã tư thì gặp chốt. Trong lúc quay đầu bỏ chạy, anh này bị một cảnh sát lao ra cầm gậy vụt vào đầu. Anh tiếp tục đi xe máy được khoảng vài chục mét thì ngã, đập đầu xuống đường và bị thương nặng.

Tuy nhiên, theo báo cáo ban đầu của Công an TP.Vĩnh Yên, việc anh C. không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng vào chiến sĩ CSGT đã khiến mặt anh C. va vào gậy dẫn đến bị thương ở mũi.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 4/7, trao đổi với Dân Việt, ông Trần Hồng Trường - Trưởng Công an TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, hiện tại trước nội dung thông tin đa chiều từ nhiều nguồn trong đó có mạng xã hội, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh toàn bộ sự việc.

"Theo như ban đầu, người điều khiển phương tiện xe máy khi phát hiện CSGT đã quay ngược lại bỏ đi ngược chiều, lao về phía lực lượng CSGT và có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khác có dẫn thêm thông tin người vi phạm bị CSGT đánh. Sự việc này sẽ được điều tra xác minh toàn diện. Xác định được lỗi của bên vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật", ông Trường cho hay.

Tiêu đề và nội dung đoạn clip được người dân phát trực tiếp trên mạng xã hội ở thời điểm vụ việc xảy ra (Ảnh chụp màn hình).

Trước thông tin cho rằng ở thời điểm anh C. bị thương, chảy nhiều máu ở mặt thì người chiến sĩ CSGT được cho là có liên quan đã vội vàng bắt taxi bỏ đi, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Công an TP.Vĩnh Yên “đang tiếp tục điều tra, xác minh” và thông tin sau.

Trong khi đó, liên quan đến tình tiết nêu trên, ngay trong tối 1/7, một tài khoản Facebook cá nhân có tên N.K đã phát trực tiếp đoạn clip có độ dài khoảng 5 phút với tựa đề cho rằng, người chiến sĩ CSGT bị tố vụt người vi phạm bị thương rồi vội vàng “bắt taxi bỏ chạy”.



Toàn bộ hình ảnh và âm thanh trong đoạn clip này thể hiện, vài chiến sĩ CSGT bị đám đông vây quanh, liên tục truy vấn vì sao lúc đầu chốt làm nhiệm vụ có 5 người nhưng khi anh C. bị thương thì chỉ còn lại 4 người?

Giải thích lý do vì sao các chiến sĩ CSGT chỉ giữ im lặng trước câu hỏi của đám đông, vị lãnh đạo Công an TP.Vĩnh Yên cho rằng “không cần giải thích cho phức tạp”.

“Lúc đấy không ai giải thích tại chỗ đó vì họ không phải người trực tiếp liên quan đến vụ việc” - vị này lập luận.