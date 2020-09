Vụ nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị bắt: Có danh hiệu Anh hùng Lao động liệu được xem xét giảm nhẹ?

Như Dân Việt đưa tin, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và bà Trịnh Thị Thuận (sinh ngày 20/02/1974 tại Thanh Hóa), Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai để điều tra về tội danh như nêu trên.

Ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (ảnh IT).

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Ông Nguyễn Quốc Anh có tình tiết giảm nhẹ hay không?

Theo luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh cho biết, đối với các hành vi của ông Nguyễn Quốc Anh cũng những người khác, trong điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã quy định rõ.

"Trong luật đã quy định rõ ràng, nếu mức thiệt hại từ 1.000.000.000 đồng trở lên thì các đối tượng nêu trên có thể sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 10 năm đến 15 năm tù.

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. (2) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: (a) Có tổ chức; (b) Phạm tội 2 lần trở lên; (c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. (3) Phạm tội gãy thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. (4) Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng".

Đối với ông Nguyễn Quốc Anh dù có nhiều giấy tờ như Anh ùng lao động, Thầy thuốc nhân dân được xem là tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp này sẽ do Tòa án quyết định khi xét xử", luật sư Tuấn phân tích.

Theo đó, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã được quy định cụ thể như: Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải; Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh phân tích về vụ việc liên quan đến bệnh viện Bạch Mai.

Ngoài ra Tòa án cũng căn cứ điểm 5 mục I công văn 212/TANDTC-PC năm 2019 và Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP các "tình tiết khác" để xem xét tình tiết giảm nhẹ.

"Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trực tiếp xâm hại đến sự hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức, làm cho các cơ quan tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào Nhà nước. Đây là lỗi cố ý trực tiếp, động cơ phạm tội xuất phát từ động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân.

Với nhưng lỗi như trên, cơ quan nhà nước xem xét và đưa ra bản án phù hợp nhất", luật sư Bùi Quốc Tuấn phân tích.

Tình tiết tăng nặng thế nào?

Theo vị luật sư, trường hợp ông Nguyễn Quốc Anh và những người khác cũng có những tình tiết có thể xem là tăng nặng trong vụ án.

"Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

Tuy nhiên với tư cách ông Nguyễn Quốc Anh và các bị can khác, đã là người hiểu biết pháp luật, có trình độ lại vi phạm pháp luật thì cần xử lý nghiêm minh nhằm làm gương cho các cán bộ đang công tác trong ngành Y hiện nay", vị luật sư nói.

Bệnh viện Bạch Mai. nơi xảy ra sự việc nâng khống giá thiết bị. Ảnh ghi nhận bệnh viện Bạch Mai trong thời khắc chuẩn bị dỡ lệnh cách ly hồi tháng 4/2020.

"Về pháp luật hình sự, quan điểm của tôi cho rằng cần xác định lại tội danh của các bị can, có thể là tội tham ô.

Theo Bộ luật Hình sự hiện hành có quy định về nhiều tội phạm khác nhau và mỗi tội phạm lại có cách cấu thành tội phạm khác nhau với các mức độ xử lý khác nhau.

Do đó, việc xác định từng hành vi vi phạm tương ứng đối với từng loại tội phạm tương đối khó khăn.

Đối với tội tham ô tài sản, mặc dù pháp luật đã có quy định cụ thể về hành vi này nhưng để xác định hành vi thực tế có cấu thành tội phạm này hay không, cần xem xét cụ thể", luật sư Bùi Quốc Tuấn phân tích.