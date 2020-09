Vụ bắt nguyên Giám đốc BV Bạch Mai: 500 bệnh nhân có được trả lại tiền tỷ?

Như Dân Việt đưa tin, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).



Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và bà Trịnh Thị Thuận, sinh ngày 20/02/1974 tại Thanh Hóa, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai để điều tra về tội danh như nêu trên. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Các đối tượng trong vụ án có thể sẽ nhận mức án 10-15 năm tù

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn Phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt nguyên Giám đốc, Phó giám đốc và kế toán trưởng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) không bất ngờ với nhiều người.

Bởi trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một số đối tượng của Công ty cổ phần Công nghệ y tế BMS (Công ty BMS) và Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (Công ty VFS) liên quan đến việc liên doanh, liên kết mua sắm thiết bị y tế ở bệnh viện này.

Ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Việc xã hội hóa trong hoạt động y tế, huy động nguồn vốn ngoài ngân sách để tăng khả năng cung cấp dịch vụ đối với các bệnh viện công là cần thiết, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, một số đối tượng lại bất chấp những quy định của pháp luật về giá thiết bị y tế, về quản lý đối với hoạt động liên doanh liên kết, vì lợi nhuận, lợi ích cá nhân mà giẫm đạp lên quyền lợi chính đáng của bệnh nhân, ăn chặn từ tiền xương máu, từ sự khốn khó kiệt cùng của người bệnh. Đây là việc làm không thể chấp nhận được.

Theo luật sư Cường, để buộc tội các đối tượng trong vụ án này về tội danh theo điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, cơ quan điều tra phải thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh các đối tượng đã vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái công vụ gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, của cá nhân.

Nếu mức thiệt hại từ 1.000.000.000 đồng trở lên thì các đối tượng nêu trên có thể sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 10 năm đến 15 năm tù.

Ngoài ra các đối tượng bị kết án có thể sẽ bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 1 năm đến 5 năm và bị phạt tiền đến 100.000.000 đồng. Nếu các đối tượng thu lợi bất chính thì sẽ bị thu hồi.

Ngoài tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra làm rõ các dự án khác, các gói thầu khác và xem xét hành vi vi phạm khác nếu có.

Với những đối tượng bị tha hóa về nhân cách, bất chấp quyền lợi của bệnh nhân để vun vén cho lợi ích cá nhân thì rất có thể còn thực hiện các hành vi đưa và nhận hối lộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn Phòng Luật sư Chính Pháp.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ có hành vi đưa nhận hối lộ không, có hành vi tham ô tài sản hay không. Nếu trong quá trình điều tra có căn cứ cho thấy các bị can còn thực hiện hành vi phạm tội khác hoặc có người khác phạm tội thì sẽ tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý đối với các đối được có liên quan, các tội danh khác nếu có theo quy định pháp luật.

Bệnh viện có trách nhiệm trả lại tiền thừa cho bệnh nhân

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhiều người thắc mắc: đối với hơn 500 người bệnh đã từng sử dụng robot phẫu thuật với giá "trên trời" (23 triệu đồng/1ca) tại Bệnh viện Bạch Mai liệu có thể đòi lại được khoản tiền chênh lệch này từ bệnh viện hay không?

Theo luật sư Cường, khi cơ quan điều tra xác định số tiền thực tế để chi trả cho mỗi ca phẫu thuật chỉ có 4.000.000 đồng thì Bệnh viện Bạch Mai có trách nhiệm phải chi trả lại số tiền đã thu thừa của các bệnh nhân, đồng thời buộc các bị cáo phải hoàn trả số tiền này cho bệnh viện.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi vậy số tiền thu quá mức chi phí quy định có thể sẽ được xác định là số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt của nạn nhân.

Do Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị trực tiếp thu tiền của bệnh nhân nên bệnh viện sẽ liên đới chịu trách nhiệm và có trách nhiệm trực tiếp bồi hoàn cho nạn nhân đồng thời yêu cầu các bị cáo phải trả lại tiền cho bệnh viện.

Luật sư Cường cho hay, đối với các bệnh nhân đã từng sử dụng các loại máy móc thiết bị y tế, bị chiếm đoạt tài sản cần khẩn trương liên hệ với cơ quan điều tra, cung cấp các thông tin và đưa ra yêu cầu buộc bệnh viện phải trả lại số tiền mà người bệnh đã nộp trước đó.

Sau khi bệnh viện hoàn trả số tiền đó thì sẽ yêu cầu các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền phải hoàn trả cho bệnh viện.