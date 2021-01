Chân dung Thịnh "Đồng nát"- đại gia cây cảnh, xây biệt thự trái phép vừa bị bắt giữ

Mới đây, cơ quan chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Đức Thịnh (biệt danh Thịnh "Đồng nát", 48 tuổi, quê TP. Hải Phòng; cư trú tại xã Tân Hòa, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Thịnh có nhiều sai phạm trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn xã Tân Hòa khi xây biệt thự trên đất quốc phòng. Theo đó, dù đã bị lập biên bản, yêu cầu ngưng thi công nhưng đến cuối tháng 11/2019, chính quyền địa phương phát hiện ông Thịnh vẫn lén lút xây biệt thự trái phép tại đây...

Khu biệt thự đại gia "Thịnh" đồng nát xây trái phép. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Sở dĩ Thịnh có biệt danh là "Đồng nát" do Thịnh giàu lên từ nghề buôn bán đồng nát, trụ sở công ty của Thịnh ở TP. Hải Phòng khi đó cũng được dựng lên bởi những khối container bỏ đi từ đống sắt vụn.

Sau đó, Thịnh nổi tiếng vì thường xuyên chơi cây cảnh. Chỉ trong vòng khoảng mấy năm, vị đại gia chuyên buôn bán đồng nát này đã bỏ ra 150 tỷ đồng để mua rất nhiều cây đẹp về chơi khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Thịnh nổ về giá trị cây trong vườn của mình. Có những cây không được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng Thịnh đồng nát vẫn tự tin nói rằng có người trả giá cả triệu USD nhưng không muốn bán.

Thời điểm đó, Thịnh đã đưa cây cảnh có tên "Thuyền cây chở đạo" đến tham dự triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.

“Vua Lý khi dời đô từ Ninh Bình cũng dùng những con thuyền. Tôi dày công đi tìm và sáng tạo các tác phẩm, cũng vì mong muốn thể hiện tấm lòng người Hải Phòng ở vùng đất đầu sóng, ngọn gió, nơi còn ghi lại chiến thắng Bạch Đằng lịch sử; những con thuyền cây mang phong cách của người miền biển gửi đến Đại lễ”, Thịnh nói về "siêu cây" của mình, báo Đất Việt đưa tin.

Nguồn tin trên cũng cho hay, để chứng minh cho "giá trị" của những khối gỗ có một không hai, Thịnh còn trưng ra cho một số “người thân” giấy chứng nhận cả 5 khối gỗ được một tổ chức khoa học xác định bằng phương pháp phóng xạ cacbon kết luận có độ tuổi từ 1.800 - 2.000 năm.



Sau khi hoàn thiện các thủ tục để có thể “lên đời” những khối gỗ vô tri, vô giác, Thịnh cho người trồng lên 5 khối gỗ mấy cây xanh thành thế “Chiến thắng Bạch Đằng” và tự hét giá lên đến 3 triệu USD. Từ đó, Thịnh có thêm một biệt danh khác là Thịnh nổ.

Tuy nhiên đến năm 2012, Thịnh bất ngờ "mất tích". Nhiều người đồn đoán Thịnh vỡ nợ và bỏ trốn. Vườn cây cảnh của Thịnh "Đồng nát" ở TP. Hải Phòng cũng bị bỏ hoang.

Chân dung Thịnh "Đồng nát"- đại gia cây cảnh, xây biệt thự trái phép vừa bị bắt giữ. Ảnh: VNE

Qua quá trình điều tra, công an xác định nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn tình ái giữa ông Thịnh và bà Hoàng Thị Ngọc Lan, 51 tuổi, người địa phương. Cụ thể, trước đó ông Thịnh và bà Lan có quan hệ tình cảm, làm ăn kinh tế, sống với nhau như vợ chồng, nhưng đến năm 2015, 2016 thì xảy ra mâu thuẫn.Đến năm 2016, Thịnh bất ngờ "gây sốt" khi trở thành nạn nhân trong vụ người tình thuê giang hồ ám sát. Cụ thể, ngày 26/6/2016, tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, Thịnh đã bị đối tượng Trần Hữu Thịnh 38 tuổi, còn gọi Thịnh "cú lợn", quê Hải Phòng dùng súng bắn 2 phát, nhưng may mắn thoát chết.

Lúc này, bà Lan đem chuyện kể cho Thịnh "cú lợn" và nói "phải dạy cho ông Thịnh một bài học". Sau đó, Thịnh "cú lợn" được Nguyễn Văn Toàn, 37 tuổi, chở từ TP.HCM xuống TX.Phú Mỹ tìm gặp ông Thịnh và bắn 2 phát súng. Tuy nhiên, đạn lạc nên ông Thịnh may mắn thoát chết. Cả bốn người chủ mưu, tổ chức ám sát nạn nhân bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt 1-15 năm tù.

Theo báo Tuổi Trẻ, trước đây vài tháng, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng có thông báo truy tìm ông Phạm Đức Thịnh để giải quyết việc ông này bị tố cáo lừa đảo. Tại phường Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, ông Thịnh có công trình xây dựng với nhiều biệt thự lớn ở sát núi Nhọn. Nguồn tin cho hay, ngày 17/1, một lãnh đạo UBND thị xã Phú Mỹ cho biết, việc ông Thịnh xây biệt thự là trái phép vì xây trên đất quốc phòng đã bàn giao mốc ngoài cho địa phương quản lý. Cụ thể, tháng 6/2019, bộ Quốc phòng đã có công văn trả lại hơn 140ha đất của Trường bắn Lam Sơn (thuộc Trường Sĩ quan lục quân 2) cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến tháng 7/2019, hai bên tiến hành bàn giao mốc ngoài. Dù đã bị lập biên bản, yêu cầu ngưng thi công nhưng đến cuối tháng 11/2019, chính quyền địa phương tiếp tục phát hiện ông Phạm Đức Thịnh lén lút xây biệt thự trái phép tại đây.