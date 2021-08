Vụ Nhật Cường, Trịnh Xuân Thanh và một loạt đại án mang dấu ấn lực lượng cảnh sát kinh tế

Chỉ riêng từ năm 2018 đến tháng 6/2021, toàn lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, khởi tố, điều tra 11.822 vụ án/14.562 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát truy tố 7.880 vụ/14.179 bị can; kê biên, thu hồi số lượng lớn tài sản, tỷ lệ tài sản thu hồi so với thiệt hại xảy ra ngày càng được nâng lên.